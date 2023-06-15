Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війну

За словами президента, якщо Україна програє війну, то Росія не зупиниться і піде далі на Балтійські країни, Польщу.

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Володимир Зеленський про війну в Україні / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програш України у війні з Росією поставить США перед вибором - воювати або допустити розпад Північноатлантичного альянсу.

"Чи готовий сенатор або кандидат (в президенти США - ред.), який вважає, що це (допомога Україні - ред.) занадто дорого для США, йти на війну або відправити на війну своїх дітей? Чи готові вони померти?", - заявив глава держави в інтерв'ю NBC News.

За його словами, якщо Україна програє війну, то Росія не зупиниться і піде далі на Балтійські країни, Польщу.

"Вони (росіяни - ред.) почнуть війну з країнами НАТО. І тоді США доведеться вибирати: Розвал НАТО або йти воювати", - уточнив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили ряд населених пунктів. 12 червня заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому і Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про те, як проходить контрнаступ ЗСУ:

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