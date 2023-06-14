Не служив в армії, але пішов на фронт: на війні загинув командир з Рівного Юрій Ледяєв

Герой загинув 7 червня в районі населеного пункту Північне Донецької області. Він отримав несумісні з життям поранення під час штурмових дій.

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Юрій Ледяєв загинув 7 червня в районі населеного пункту Північне / Колаж: Главред, фото: tretyakoleksandr

У боях за Україну загинув 40-річний командир з Рівненської області Юрій Ледяєв. Хоча чоловік не служив в армії, в перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він записався добровольцем у військкоматі. Дочекавшись повістки, без коливань відправився на захист країни.

Юрій Ледяєв загинув 7 червня в районі населеного пункту Північне Донецької області. Він отримав несумісні з життям поранення під час штурмових дій проти Збройних сил противника. Сумнe звісткe повідомив у своєму Telegram міський голова Рівного Олександр Третяк.

Юрія Ледяєва проводили в останню genm 13 червня / Колаж: Главред, фото: tretyakoleksandr

13 червня Героя поховали на Алеї Слави на кладовищі в селищі Тинному.

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"Без батька залишаться сини, без чоловіка кохана дружина, без вірного і щирого друга рідні та знайомі... Місто в жалобі проводжатиме справжнього і відданого Героя..." - писав Третяк напередодні прощання з бійцем.

У Юрія залишилася дружина і сини / Фото: tretyakoleksandr

Прощання з Юрієм Ледяєвим / Фото: tretyakoleksandr

"Для товаришів по службі він був зразком, другом, надійним побратимом і щирим порадником. Герої йдуть. Але історії про них - великі nf маленькі, про подвиги, про любов або про віру, про мрії або про звичайні мирні дні повинні жити. Повинні залишитися. Пам'ятайте і шануйте їх!" - закликав мер міста.

Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами в Донецькій області загинув воїн ЗСУ Сергій Квасун з Хмельницької області. Свій останній бій він прийняв під Бдагодатним, про звільнення якого стало відомо 11 червня.

Також під час виконання бойового завдання загинув захисник України Ігор Федоренко. Останній бій військовий прийняв у Донецькій області поблизу селища Благодатне 9 червня. Він отримав мінно-вибухову травму.

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