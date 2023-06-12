Арестович спрогнозував, коли ЗСУ зможуть прорвати оборону противника

Прорив ЗСУ відбувається на тактичному рівні. Для того щоб вийти на оперативний рівень, потрібно дочекатися, коли ворог зрушить свої резерви та кине їх у бій.

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Зараз прорив відбувається на тактичному рівні (до 50 км), сказав Олексій Арестович, / Колаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот

Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено. Про це заявив ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, щонайменше, в трьох місцях українська армія виконала початкове завдання, при цьому утворивши прорив в російській обороні "в знаковому місці".

"Це дуже серйозний показник, 3-4 добу — це дуже швидко... Прорив є нормою на 10-14 добу", — сказав Арестович.

Він додав, що прорив відбувається на тактичному рівні (до 50 км). Для того щоб вийти на оперативний рівень (150-200 км), потрібно дочекатися, коли противник зрушить свої резерви і кине їх у бій.

"Лыше після цього вибирається напрямок головного удару і там накопичуються наші резерви, тому що противник тоді не зможе маневрувати", — пояснив експерт.

Арестович додав, що російська армія вже почала перекидати свої резерви, зокрема, з Херсонської області — на північ, досі не знаючи напрямку головного удару.

"У якийсь момент в певному місці утворюється нормальний прорив і туди зайдуть бригади, які будуть розвивати оперативний успіх. Наші резерви в бій ще не вступали", — підкреслив він.

Як повідомляв Главред, заступник глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що країна-агресор РФ перекидає свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку в бік Бахмутського і Запорізького.

Зокрема, з Херсона туди відправляють підрозділи 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ РФ) і невизначені підрозділи морської піхоти і повітряно-десантних військ у зв'язку з руйнуванням окупантами дамби Каховської ГЕС.

За словами Маляр, загарбники, ймовірно, і підірвали дамбу, щоб скоротити рубежі оборони в Херсонській області у відповідь на початок українського контрнаступу.

ЗСУ 11 червня звільнили населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Дивіться відео про звільнення Нескучного:

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, воно розміщене нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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