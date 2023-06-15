Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУ

Президент розповів, що зараз новини з передової "в цілому позитивні", але це дається дуже важко.

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Володимир Зеленський про контрнаступ ЗСУ / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програє війну проти України.

В інтерв'ю NBC News президент зазначив, що це станеться в разі, якщо наші захисники доб'ються успіху в контрнаступі.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти цю кампанію в Україні (контрнаступ українських захисників - ред.), я б сказав, фактично означає програти війну", - зазначив глава держави.

Він також уточнив, що зараз новини з передової "в цілому позитивні", але це дається дуже важко.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили ряд населених пунктів. 12 червня заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому і Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про те, як проходить контрнаступ ЗСУ:

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