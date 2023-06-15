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Громадянська війна і палацовий переворот: Фесенко спрогнозував майбутнє Росії

Анна Ярославська
15 червня 2023, 03:30
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Громадянська війна в РФ проявиться не як ідеологічний конфлікт, як це було 100 років тому між червоними і білими. А, скоріше, як прояв боротьби за владу.
Фесенко, Путін, Пригожин
Перші паростки громадянської війни в РФ вже з'явилися, вважає Фесенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот

Громадянська війна в Росії можлива, для неї вже є певні передумови. Але неможливо передбачити, коли саме вона відбудеться, тому що історія може розвиватися по-різному. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Експерт спрогнозував сценарії, які можуть програтися в країні-агресорі РФ в найближчому майбутньому.

"Найімовірніший сценарій найближчого майбутнього - війна, пов'язана з боротьбою за владу після Путіна або ж у разі його значного ослаблення. Тобто він може залишитися при владі, але тоді або через його стан здоров'я, або через різке падіння довіри до Путіна, або в разі втрати контролю над політичною ситуацією почнеться боротьба за владу. Традиційний варіант для Росії - палацовий переворот", - сказав Фесенко.

Палацові перевороти вже відбувалися в РФ неодноразово і не є чимось новим для цієї країни. І ось зараз ризик нової громадянської війни пов'язаний з можливістю боротьби за владу або в період ослаблення Путіна, або в постпутінський період, зазначив експерт.

При цьому не виключено, що в разі внутрішньої боротьби деякі регіони Росії можуть відділятися від неї, бо так їм буде спокійніше.

"І національні еліти, якщо будуть здатні на це, можуть піти на такий крок. Ми бачили подібні ситуації під час розпаду Радянського Союзу. До речі, саме тоді виник феномен так званих невизнаних держав, які Росія, між іншим, досі використовує у власних інтересах. І парадокс в тому, що такі держави потенційно можуть виникнути і в складі самої РФ", - вважає Фесенко.

Але головний сценарій, який може розвиватися в РФ, - це громадянська війна у формі боротьби за владу між різними силовими структурами, а також приватними арміями, які вже створені в РФ.

"Є щонайменше дві таких армії, потужні та з досвідом бойових дій — ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, який зараз не приховує своїх політичних амбіцій. Він нібито слухається Путіна, але очевидно, що у нього є політичні амбіції, і його прикриває щонайменше одна з веж Кремля. Інші, навпаки, його не просто бояться, а ненавидять. Зараз ми бачимо дуже показову ситуацію, яка проявилася в останні тижні: якщо раніше Пригожин публічно досить агресивно конфліктував з керівництвом Міноборони РФ — Шойгу, Герасимовим і деякими генералами, то тепер він критикує російські еліти. І це викликає підтримку у багатьох росіян", - пояснив Фесенко.

За його словами, перші паростки громадянської війни в РФ вже з'явилися.

"Буквально кілька днів тому Пригожин захопив у полон начальника бригади, полковника російської армії. У Росії просто були в ступорі, оскільки в РФ є законодавча заборона на дискредитацію Збройних сил РФ. І тут Пригожин захоплює військового в полон, робить допит на відео, а потім викладає це в соціальні мережі. Це викликало шок у багатьох росіян, але це нові російські реалії (...) І ось ця взаємна ненависть — це вже нова тенденція, тому що раніше такого в РФ не було", - сказав він.

"Зараз між собою воюють представники Путіна. Тому саме це і є діагнозом на майбутнє — нове зіткнення може статися пізніше, коли почнеться реальна боротьба за владу. Поки що я бачу майбутню громадянську війну в Росії не як ідеологічний конфлікт, як це було 100 років тому між червоними і білими. А, скоріше, як прояв боротьби за владу, коли різні впливові суб'єкти російської політики, які мають силовий ресурс, будуть його використовувати для того, щоб або зберегти свою владу, або, навпаки, до неї прийти", - резюмував Фесенко.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, Володимир Фесенко вважає, що у російських еліт є бажання послабити вплив російського диктатора Володимира Путіна або прибрати його з Кремля, але здійснити це можуть лише силові структури, військові або ФСБ.

Раніше керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, чи стане ситуація в Бєлгороді початком громадянської війни в Росії.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин Володимир Фесенко
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