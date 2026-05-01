Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ: що було під прицілом окупантів

Анна Ярославська
1 травня 2026, 10:34
Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.
Напад РФ на Україну — наслідки
Зеленський назвав кількість "шахедів", якими РФ атакувала Україну минулої ночі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Які міста України опинилися під ударом минулої ночі
  • Скільки дронів запустила Росія по Україні
  • Які об'єкти інфраструктури були пошкоджені

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки країни-агресора РФ по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За словами глави держави, цієї ночі російські війська завдали удару по житлових багатоповерхівках в Одесі. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, а в двох будинках спалахнули пожежі.

відео дня

Також у Кривому Розі в результаті удару дроном поранення отримав один чоловік.

Під ударом опинилася й залізнична інфраструктура в Харківській області — пошкоджено тягові підстанції та загорілися вагони. Через обстріл без електропостачання залишилися тисячі сімей.

​Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Крім того, атаки фіксувалися в Сумській та Запорізькій областях.

Зеленський підкреслив, що Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. За його даними, за ніч окупанти запустили 210 ударних безпілотників, близько 140 з яких — дрони типу "Шахед".

Президент зазначив, що такі щоденні атаки свідчать про необхідність посилення тиску на РФ, продовження санкційної політики та координації обмежень з міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, якщо Москва не готова переходити до дипломатії добровільно, її необхідно примусити до цього посиленням тиску.

"Саме такі щоденні удари показують, що потрібен більший тиск на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб Європа мала більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій з партнерами. Наші далекосяжні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно змусити. І я вдячний усім, хто нам у цьому допомагає", — написав президент у Telegram.

  Наслідки атаки РФ на Україну в ніч проти 1 травня 2026
Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 травня (з 17:45 30 квітня) армія РФ атакувала Україну 210 ударними БПЛА типу Shahed (у т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 190 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА у 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Звіт Генерального штабу Збройних сил України
Звіт ЗС ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

  Наслідки атаки на Одесу та область 1 травня
Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.

Монітори зафіксували тривожну активність РФ

Вранці 1 травня російська окупаційна армія готує масований комбінований удар по Україні. Висока ймовірність того, що удар буде завдано впродовж дня.

Окупанти планують застосувати під час атаки сотні дронів і десятки ракет, а саме:

  • Шахеди — 250 одиниць з півночі та 200 одиниць з півдня;
  • до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • до 5 літаків "МіГ-31К".

Монітори зазначають, що особливу пильність повинні проявити мешканці Києва та області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України атака дронів
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти