Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ: що було під прицілом окупантів

Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Зеленський назвав кількість "шахедів", якими РФ атакувала Україну минулої ночі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки країни-агресора РФ по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За словами глави держави, цієї ночі російські війська завдали удару по житлових багатоповерхівках в Одесі. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, а в двох будинках спалахнули пожежі.

Також у Кривому Розі в результаті удару дроном поранення отримав один чоловік.

Під ударом опинилася й залізнична інфраструктура в Харківській області — пошкоджено тягові підстанції та загорілися вагони. Через обстріл без електропостачання залишилися тисячі сімей.

Крім того, атаки фіксувалися в Сумській та Запорізькій областях.

Зеленський підкреслив, що Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. За його даними, за ніч окупанти запустили 210 ударних безпілотників, близько 140 з яких — дрони типу "Шахед".

Президент зазначив, що такі щоденні атаки свідчать про необхідність посилення тиску на РФ, продовження санкційної політики та координації обмежень з міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, якщо Москва не готова переходити до дипломатії добровільно, її необхідно примусити до цього посиленням тиску.

"Саме такі щоденні удари показують, що потрібен більший тиск на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб Європа мала більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій з партнерами. Наші далекосяжні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне обмежує можливості РФ затягувати цю війну. Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно змусити. І я вдячний усім, хто нам у цьому допомагає", — написав президент у Telegram.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 травня (з 17:45 30 квітня) армія РФ атакувала Україну 210 ударними БПЛА типу Shahed (у т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 190 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА у 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.

Монітори зафіксували тривожну активність РФ

Вранці 1 травня російська окупаційна армія готує масований комбінований удар по Україні. Висока ймовірність того, що удар буде завдано впродовж дня.

Окупанти планують застосувати під час атаки сотні дронів і десятки ракет, а саме:

Шахеди — 250 одиниць з півночі та 200 одиниць з півдня;

до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 5 літаків "МіГ-31К".

Монітори зазначають, що особливу пильність повинні проявити мешканці Києва та області.

