Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори у березні 2024 року - нардеп

За інформацією депутата Гончаренка, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році.

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У березні 2024 року в Україні відбудуться вибори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

"За моєю інформацією, Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори в наступному році. Він дав доручення Офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року. Це начебто конституційний термін - остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству вони збираються тим, що це начебто вимога західних партнерів. Зокрема, тим, що якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. Особливо на фоні того, що Путін в березні планує провести вибор", - повідомив Гончаренко в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами народного депутата, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

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"Хочу відразу запевнити, що західні партнери ніяких виборів від нас не вимагають. Немає жодних публічних чи не публічних вимог. Це ніяк не повʼязано з нашими партнерами. Це виключно політичні завдання, які перед собою ставить Офіс президента. Мова йде виключно про президентські вибори. Оскільки парламентські прямо заборонені Конституцією України", - наголосив він.

Вибори в Україні під час війни

Нагадаємо, що Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні під час війни. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку, вважає президент України.

Зеленський розглядає можливість проведення виборів у 2024 році. Уряд України залишає відкритою можливість проведення виборів. Разом з тим аналізуються всі аспекти, що стосуються цього питання, повідомив Дмитро Кулеба.

В Раді повідомили умову проведення виборів в Україні. Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.

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