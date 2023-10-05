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Створять спеціальний закон: в Раді повідомили умову проведення виборів в Україні

Юрій Берендій
5 жовтня 2023, 18:30
Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.
Зеленський, Рада, Депутати
В Раді назвали умову проведення виборів / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Корнієнко зазначив, що для проведення виборів на території України потрібно ухвалити окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливостей проведення виборів повоєнного часу.

"Я переконаний, що має бути окремий закон разової дії, який буде стосуватися особливості проведення виборів повоєнного часу", - зазначив він у інтерв’ю виданню "Фокус".

Заступник голови Верховної Ради зазначив, що зараз у суспільства та партнерів виникає низка запитань щодо організації виборчого процесу. Серед них він виокремив проблеми, що пов’язані з інфраструктурою, адже частина шкіл, коледжів, ліцеїв, де раніше розміщувалися виборчі дільниці, наразі зруйновані.

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"Потрібно сформувати нову карту дільниць, розв'язати питання з реєстром виборців, адже не всі тимчасові переселенці — як всередині країни, так й за її межами, зможуть повернутися", - додав перший віцеспікер Ради.

Водночас Олександр Коваленко звернувся до колег із закликом не спекулювати на темі виборів, "бо у нас є тенденція: коли обговорюється формат проведення повоєнних виборів, всі вирішують, що вибори будуть завтра. Це не так".

За його словами, спершу має відбутися професійна дискусія.

"Зараз на майданчику Ради Європи проводяться консультації за участю експертів. Країни Європи, зокрема Боснія, Хорватія, мають досвід повоєнних виборів, тому працюємо", - нагадав він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вибори можна провести навіть під час активних бойових дій на території України. Для цього необхідно аби Верховна Рада внесла всі необхідні зміни до законодавства, а також, щоб була забезпечена безпека для всіх участиків процесу.

Водночас, дружина президента Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік, Володимир Зеленський, балотуватися на другий термін на майбутніх виборах.

Сам же Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заявив, що українське суспільство не готове витрачати гроші на проведення виборів у той час, коли триває повномасштабна війна. Люди готові дозволити парламенту або уряду виділяти кошти виключно на зброю для ЗСУ. Крім того, у разі проведення виборів залишається відкритим питання безпеки.

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місцеві вибори Володимир Зеленський президентські вибори в Україні
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