Вибори під час війни: Зеленський назвав 2 умови для їх проведення

Володимир Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку.

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Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні / Колаж Главред, фото: посольство України в Португальській Республіці, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вибори можна провести навіть під час активних бойових дій на території України. Для цього необхідно аби Верховна Рада внесла всі необхідні зміни до законодавства, а також, щоб була забезпечена безпека для всіх участиків процесу.

За словами Зеленського, "ситуація складна", але вибори можуть відбутися, "якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

"Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку армії РФ, – ред.). У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори", – сказав він в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24. відео дня

Володимир Зеленський також зазнавив, що російський режим посилюватиме ядерні погрози, але, за його словами, "це прояв не сили, а слабкості"

Президент також назвав причини такої риторики з боку Росії. На думку Володимира Зеленського, вони вдаються до таких кроків, оскільки ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для окупантів результатів.

"Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше", – сказав глава держави.

Більше того, президент України відкинув будь-який варіант переговорів з Російською Федерацією.

"Діалог? Путін заблокує будь-які домовленості. Росія не зацікавлена в дипломатичному шляху. Були переговори у Ватикані, навіть Туреччина намагалася, але результат завжди один і той самий: ніхто не досяг успіху, не тому, що лідери не сильні, а тому, що припинення війни суперечить бажанням Путіна. Він вирішив йти далі і будь-яка угода буде ним заблокована, подивіться на зернову угоду", – наголосив гарант конституції.

Вибори в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що поки за кордоном через війну живуть мільйони українців, вибори в Україні неможливі.

В той же час, як вказує американське авторитетне видання Washington Post, незважаючи на війну, яку Росія розв'язала проти України, деякі західні політики підштовхують офіційний Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

Сам же Володимир Зеленський вказував, що якщо вибори будуть під час війни, то він буде балотуватись на другий термін.

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