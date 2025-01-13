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ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР

Руслана Заклінська
13 січня 2025, 08:41
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Командування КНДР наказує солдатам скоювати самогубства, щоб уникнути полону.
ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР
Південнокорейська розвідка розкрила останні втрати КНДР у Курській області / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • У боях в Курській області загинуло 300 військових КНДР, ще 2700 отримали поранення
  • Причиною високих втрат є нерозуміння сучасних методів війни
  • Двоє солдатів КНДР, які потрапили в полон, були з Головного розвідувального управління

Втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях у Курській області, продовжують зростати. Загальні втрати КНДР становлять близько 3 тисяч осіб. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на брифінг розвідки Південної Кореї.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, наразі КНДР втратила 3000 осіб. Вбито 300 північнокорейських військових, а 2700 отримали поранення.

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Південнокорейська розвідка пояснює такі втрати нерозумінням північнокорейськими солдатами сучасних методів ведення війни. Серед основних причин називають їхню неефективну тактику, зокрема "даремну" стрільбу по далекобійних безпілотниках.

На брифінгу також зазначили, що командування КНДР використовує жорсткі заходи для запобігання потраплянню своїх солдатів у полон. Північнокорейським солдатам наказують скоювати самогубства.

За інформацією південнокорейської розвідки, серед захоплених у полон є двоє військових, які належать до Головного розвідувального управління КНДР – ключового органу військової розвідки Північної Кореї. Водночас північнокорейські полонені, які потрапили до рук Збройних сил України, не висловлюють бажання перейти на бік Південної Кореї.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Втрати серед військових КНДР - останні новини

Нагадаємо, українські сили вже взяли в полон перших північнокорейських військових у Курській області. Один із них мав російський військовий квиток, виданий у 2024 році. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що використання великих штурмових груп північнокорейських військових на боці РФ призводить до високих втрат через часті удари українських безпілотників.

Також південнокорейська розвідка підтвердила, що Україна взяла в полон двох північнокорейських військових у Курській області Росії. За даними Південної Кореї, КНДР відправила близько 11 000 військових для підтримки Росії. У грудні 2024 року щонайменше 100 північнокорейських солдатів загинули, а ще близько 1000 отримали поранення.

Як повідомляв Главред, російське командування використовує північнокорейських військових у штурмах у Курській області як "гарматне м'ясо". Попри численні докази, включно з полоненими, Москва заперечує участь військових із КНДР у війні.
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Що таке Yonhap?

Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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