'Миру не буде ніколи': скільки може тривати війна в Україні - прогноз

Росія завжди буде намагатися зробити все, щоб України не існувало.

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Світ чекає поки розвалиться Російська Федерація / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Ключові тези:

Україна може повторити сценарій Ізраїлю

Тривалість війни в Україні залежить від подій в Росії

Війна в Україні може тривати ще багато років, крім того, ми можемо повторити долю Ізраїлю, де протистояння не припиняється. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на сайті Главред.

Він зазначив, що тривалість війни в Україні залежить від подій в Росії.

"Якщо Росія існуватиме в її нинішньому вигляді, миру не буде ніколи, навіть після зміни ладу в РФ і приходу до влади "хороших русских". Росіяни завжди будуть згадувати, що "Одесса – русский город" і "в Киеве все говорят по-русски", бо в них немає іншої логіки. Тож усе просто: Росія в її нинішньому вигляді без захоплення Києва і його історичної спадщини існувати не може. Тому вона завжди намагатиметься зробити все, щоб України не існувало. І саме тому війна може тривати вічно.", - пояснив Ягун.

Cкільки може тривати війна в Україні - дивіться відео:

При цьому він додав, що перемир’я також може тривати досить довго. Він навів приклад війни Японії та Росії, де перемир’я триває з 1945 року, хоча ніхто жодних угод не підписав.

"Росія вважає захоплену територію своєю, Японія цього не визнає, а світ просто заплющив очі.", - розповів генерал-майор.

Аналогічна ситуація була з країнами Балтії, коли вони перебували під контролем Радянського Союзу.

"СРСР зник – і незалежність цих країн відновилася. Все встало на свої місця, за винятком певних нюансів. А нюанси, наприклад, такі: від Естонії свого часу відрізали 20% території й залишили частиною Псковської області. Хто її буде повертати? Коли Росія розпадеться, Естонія просто скаже, що за її документами, це естонська територія.", - зазначив Ягун.

Він підкреслив, що всі просто чекають, коли розвалиться Російська Федерація: і фіни, і естонці, і японці, і китайці. У тому числі й українці.

Завершення війни в Україні - останні прогнози

Нещодавно майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповідав, що у 2025 році війна триватиме постійно, без пауз. Він також нагадав, що останнім часом неодноразово лунали заяви про те, що бойові дії можуть припинитися, і почнуться перемовини. Але для того, щоб проводити переговори, обидві сторони мають прагнути досягнути певного компромісного варіанту. Проте країна-агресорка Росія цього не хоче і на жодні компроміси йти не збирається. Москва висуває свої вимоги, які Україна виконувати не збирається.

Як писав Главред з посиланням на керівника ЦПД, РФ має намір продовжувати війну до 2027 року, уникаючи переговорів про її завершення. Там почали збирати ресурси для продовження конфлікту. Також Коваленко пояснив, що примусити Путіна до перемовин можна лише через силу і ті країни, які підтримують дії РФ - зокрема, Китай.

Раніше у виданні Financial Times повідомляли, що війна в Україні може завершитись мирною угодою з РФ вже у 2025 році. За їхніми даними, майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно віднестися до мирних переговорів. Крім того, Трамп може погрожувати Путіну посиленням санкцій та посилити підтримку Києва.

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