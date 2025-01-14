Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський відповів на заяви партнерів

Зеленський наголосив, що перед збільшенням чисельності армії потрібно забезпечити наявні війська достатньою кількістю озброєння та техніки.

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Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Понад 100 бригад на полі потребують укомплектування

Однією з ключових проблем для Сил оборони залишається нестача техніки

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо пропозицій знизити мобілізаційний вік, які надходять від представників НАТО та інших партнерських країн. Відповідну заяву президент України зробив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє УНІАН.

Зеленський зазначив, що не буде вдаватися до деталей, але зауважив, що в Україні понад сто бригад перебувають на фронті, і кожна з них щоденно потребує укомплектування.

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Президент наголосив, що однією з основних проблем залишається нестача необхідної техніки.

"Техніка - бронетехніка, артилерія, все, що потрібно в кожній бригаді. Але у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту", - сказав він.

Він підкреслив, що перш ніж розглядати питання збільшення чисельності армії, потрібно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю озброєння та технічного оснащення.

"Людина має бути захищена. Не просто захищена, а мати відповідну зброю і знання. Це те, чим наші партнери повинні насичувати українську армію", - каже глава держави.

Президент наголосив, що підтримка союзників повинна зосереджуватися не лише на збільшенні чисельності армії, але й на її технічній модернізації.

Що передбачає новий закон про мобілазацію / Інфографіка: Главред

Зниження мобілізаційного віку в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні розглядають можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, і, за словами радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарія Волянського, це рішення можуть ухвалити на початку 2025 року. Волянський зазначив, що таку ініціативу вже тривалий час обговорюють європейські та американські партнери. За його словами, ці вимоги лунали ще з 2022 року, а зараз, через три роки, тиск з боку західних союзників лише посилюється.

Водночас народний депутат і радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Федір Веніславський заявив, що питання зниження мобілізаційного віку наразі не стоїть на порядку денному. На його думку, Україні зараз насамперед потрібне сучасне озброєння.

Омбудсмен Дмитро Лубінець висловив занепокоєння, що залучення до мобілізації молоді від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він підкреслив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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