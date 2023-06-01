Зеленський відповів на ракетний терор РФ і назвав запоруку перемоги України

Необхідне рішення щодо повноцінного захисту України від терору РФ, переконаний президент.

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Володимир Зеленський розповів про коаліцію Patriot для України / Фото: Вікіпедія, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував новий ракетний обстріл російськими окупантами Києва, в результаті якого є загиблі і постраждалі.

За його словами, перемогти сучасний російський терор можуть коаліція західних ракетних комплексів Patriot і винищувачів. Про це він заявив на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

Як зазначив глава держави, з 24 лютого 2022 року межами безпеки в Європі фактично були межі її рішучості, здатності діяти спільно в ім'я інтересів європейських народів.

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"Сьогодні і кожен раз, коли ми готуємося і приймаємо рішення заради нашої Європи, заради наших цінностей, ми повинні пам'ятати, що кожен сумнів, який ми демонструємо тут, в Європі, — це траншея, яку Росія обов'язково спробує зайняти ... наскільки ми можемо відкинути сумніви, ми можемо відкинути зло агресії. Серед нас немає нікого, хто б не знав, які рішення зараз потрібні Європі", — заявив Зеленський.

Перш за все, за його словами, необхідне рішення щодо повноцінного захисту України від російського терору на землі і в небі.

"Цієї ночі російські ракети забрали життя ще трьох людей у Києві, 10 отримали поранення. Вбито дитину ... як мінімум, 484 українських дитини вбито Росією. Зараз є дві вирішальні складові: коаліція Patriot, яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що у терору проти наших міст немає шансів", — заявив президент.

"І я дякую тим, хто допомагає, тим, хто розуміє, що кожен крок у забезпеченні ППО буквально рятує життя, а швидкість формування цих двох коаліцій - коаліції Patriot і коаліції сучасних винищувачів - буквально прискорює мир", — додав він.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

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