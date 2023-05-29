УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Знищення мирного населення": Росія змінила тактику ракетних ударів - КМВА

Юлія Куришко
29 травня 2023, 13:39 оновлено 29 травня, 13:43
324
Після ночі 29 травня із затяжною тривогою, у Києві вдень знову були потужні вибухи. Ймовірно російські окупанти застосували балістичні ракети.
'Знищення мирного населення': Росія змінила тактику ракетних ударів - КМВА
Росія атакувала Київ балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: Telegram

Попередньо, країна-агресор Росія застосувала озброєння балістичного типу. Від початку травня це була вже 16-та атака на столицю.

"Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, окупанти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - повідомили у Telegram-каналі КМВА.

В адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва немає. Дані опрацьовуються і уточнюються.

Наразі зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.

"Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються. Нагадую про найголовніше для киян - неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", - наголошує начальник КМВА Сергій Попко.

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Дивіться відео про те, як Росія в черговий раз масовано атакувала Україну:

Більше цікавих новин:

новини Києва війна в Україні новини України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Уламки ракет у вогні та діти, що біжать в укриття: подробиці удару РФ по Києву

Уламки ракет у вогні та діти, що біжать в укриття: подробиці удару РФ по Києву

14:23 Україна
Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

12:35 Україна
Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

12:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:20

Тепер рідкість: Потап показав романтику з Настею Каменських

14:53

Зловживати не варто: що треба знати про сухий шампунь

14:47

Росія запустила по Україні вдень 11 балістичних ракет: сили ППО збили всіВідео

14:23

Уламки ракет у вогні та діти, що біжать в укриття: подробиці удару РФ по КиєвуВідео

13:42

"Я оцінив його жарт": Токаєв послав Лукашенка разом з "союзною державою"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:39

"Знищення мирного населення": Росія змінила тактику ракетних ударів - КМВАВідео

13:20

Блокування пенсійного рахунку за борги по комуналці: як не залишитися без пенсіїВідео

13:07

Весільні прикмети про туфлі нареченої: як обирати, чого уникати і кому носити

12:56

Головоломка на знання англійської: потрібно знайти зашифроване слово за 9 секунд

Реклама
12:38

Росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини: знищили 5 літальних апаратівВідео

12:35

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

12:22

Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

12:22

Для одних насолода, для інших - отрута: чим корисний і шкідливий квасВідео

11:38

Російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою

11:33

Гороскоп на завтра 30 травня 2023: Тельцям - підстава на роботі, Ракам - шантажВідео

11:22

Коли можна зрізати зелену цибулю: прості поради для дачників

11:19

У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

11:17

Відбили атаки РФ і просунулися вперед: Сирський анонсував наступ ЗСУ

11:12

Росіяни спробували зімітувати масований ракетний ударПогляд

11:07

Огірки виростуть удвічі швидше: як приготувати підгодівлю з хлібаВідео

Реклама
10:48

"Це вирок": РФ стала "напівбожевільною бензоколонкою при Пекіні" — експертВідео

10:32

Без Пугачової: Галкін з сином покаталися на велосипедах біля моря в Ізраїлі

10:25

Маленькі, але молодецькі: кращі породи собак для квартири

09:55

"Інвестиції в знищення росіян": сенатор США відповів на істерику Медведєва

09:49

У боях на Донбасі загинув воїн-лісник з Вінницької області

09:39

"Герої бойовиків - перезаряджаються": Шварценеггер підтримав хворого ВіллісаВідео

09:22

Враливі душі: 4 знаки зодіаку, яких легко образити

09:00

Росіяни у Бахмуті повторять долю німецької армії під Сталінградом - МусієнкоЕксклюзив

08:58

Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 67 повітряних цілей

08:51

Від 100 до 1,2 тисячі грн: у ПФУ розповіли, кому підвищать пенсії з 1 червняВідео

08:35

Перемога України у війні не гарантована, потрібно довго і важко працювати - ДикийВідео

08:29

"Корейський сценарій" перетворився на елегантний "західнонімецький сценарій"Погляд

08:13

Окупанти вдарили по Одеській області: у порту спалахнула пожежа

07:38

Пригожин підриває режим Путіна, оскільки не отримав нагороду за Бахмут - ISW

06:46

Вночі в Києві лунали вибухи: РФ атакувала столицю дронами і ракетами

06:21

Чи потрібно Україні брати Бєлгород і Воронєж?Погляд

05:15

Як швидко почистити рибу форель: корисні поради, про які ви не здогадувались

04:00

Яке сьогодні свято і в кого День ангела 29 травня

03:20

У чому краще солити сало: геніальний секрет, про який мало хто здогадується

02:50

Зірка бразильських серіалів був виявлений мертвим у своєму власній скрині

Реклама
02:20

"Захід провів дуже жирну червону лінію": Дикий розповів про серйозну заборону для РФВідео

01:40

Врожаю не буде: що категорично не можна садити поруч з грушею

00:51

Навіщо 29 травня обов'язково варили гречку та манку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

Ердоган офіційно переміг на виборах у Туреччині: що відомоВідео

28 травня, неділя
23:56

Топ-5 голлівудських акторок, які пожертвували своєю красою заради ролі

23:21

Як правильно звертатися до жінок : "пАні" чи "панІ" - Авраменко здивував відповіддюВідео

22:51

Гороскоп на червень 2023 для Скорпіонів: перший місяць літа принесе великий прибутокВідео

22:07

Путіна можуть ліквідувати лише за однієї умови, а Пригожин у зоні ризику вже зараз - МаломужВідео

21:56

Бригадний генерал розкрив сценарій завоювання ЗСУ переваги в повітрі з F-16

21:30

Чому 30 травня не можна надягати червоний одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода веснаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти