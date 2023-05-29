'Знищення мирного населення': Росія змінила тактику ракетних ударів - КМВА

Після ночі 29 травня із затяжною тривогою, у Києві вдень знову були потужні вибухи. Ймовірно російські окупанти застосували балістичні ракети.

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Росія атакувала Київ балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: Telegram

Попередньо, країна-агресор Росія застосувала озброєння балістичного типу. Від початку травня це була вже 16-та атака на столицю.

"Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, окупанти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення", - повідомили у Telegram-каналі КМВА.

В адміністрації повідомили, що всі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва немає. Дані опрацьовуються і уточнюються.

Наразі зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському.

"Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються. Нагадую про найголовніше для киян - неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги!", - наголошує начальник КМВА Сергій Попко.

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що вночі окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Сьогодні, у ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Дивіться відео про те, як Росія в черговий раз масовано атакувала Україну:

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