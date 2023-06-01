Ракетний удар по Києву 1 червня: РФ вбила три людини, з них двоє - діти

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах.
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. Подробиці нічної атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
У Деснянському районі:
Загинули 3 людини, з них 2 дітей (вік 5-6 і 12-13 років).
7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
Пошкоджено житловий будинок - вибито вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.
Також зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Крім того, уламками пошкоджено дві школи – вибито вікна та двері.
В дільничному пункті поліції внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.
Дніпровський район:
3 людини постраждали, двоє з них госпіталізовані.
В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
Уламки впали на адміністративну будівлю, є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, зелених зонах.
Дарницький район:
Інформація про постраждалих в даний час відсутня.
В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі та падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.
Нічна атака дронів на Україну
У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.
У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків є жертви і руйнування у різних районах Києва. Зокрема, в столиці України поранено дев'ять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян.
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