Ракетний удар по Києву 1 червня: РФ вбила три людини, з них двоє - діти

Внаслідок нічної атаки росіян на столицю України загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-po-kievu-1-iyunya-rf-ubila-tri-cheloveka-iz-nih-dvoe-deti-10474612.html Посилання скопійоване

Ракетний удар по Києву окупанти завдали в ніч на 1 червня / Колаж: Главред, фото: КГВА

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах.

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. Подробиці нічної атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У Деснянському районі:

відео дня

Загинули 3 людини, з них 2 дітей (вік 5-6 і 12-13 років).

7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

Пошкоджено житловий будинок - вибито вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Також зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Крім того, уламками пошкоджено дві школи – вибито вікна та двері.

В дільничному пункті поліції внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район:

3 людини постраждали, двоє з них госпіталізовані.

В одному з будинків житлового сектора внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Уламки впали на адміністративну будівлю, є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли. Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, зелених зонах.

Дарницький район:

Інформація про постраждалих в даний час відсутня.

В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі та падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.

Нічна атака дронів на Україну

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків є жертви і руйнування у різних районах Києва. Зокрема, в столиці України поранено дев'ять осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян.

Інші новини: