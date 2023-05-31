'Можуть запустити ракети і дрони': Гуменюк розповіла про новий ракетний удар РФ

Зараз в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні три російські ракетоносії.

https://glavred.net/ukraine/mozhut-zapustiti-raketi-i-droni-gumenyuk-rozpovila-pro-noviy-raketniy-udar-rf-10474543.html Посилання скопійоване

Росія може сьогодні атакувати Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, Нацполіція України, скріншот: відео Youtube

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк Тому загроза нової ракетної атаки від країни-агресорки Росії дуже висока.

Вона пояснила, що виявити пуск підводного ракетоносія складніше. Таким чином окупанти намагаються ускладнити роботу нашої ППО.

"І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька", – про це сьогодні попередила Гуменюк, передає FREEДОМ.

Речниця наголосила, що присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні — це завжди дуже високий рівень небезпеки, бо пуск може відбутися в будь-який момент. Ракетоносії готові, споряджені і перебувають на бойовому чергуванні.

Вона не виключає, що окупанти крім ракет можуть знову запустити дрони, які мають на меті відволікання уваги, але і можуть самі наробити чималої шкоди.

"Тому ми говоримо про те, що за наявності ракетоносіїв загроза висока і потрібно бути напоготові. Не потрібно чекати на атаки, але реагувати на сигнали повітряної тривоги. На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікаючий компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами", – підсумувала Наталія Гуменюк.

Дивіться відео про те, як українські сили ППО відбили балістичні ракети:

Ракетна атака РФ на Україну

Нагадаємо, що росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини. Загорілись склади паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів.

Окупанти вдарили по Одеській області, у порту спалахнула пожежа. У небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. РФ атакувала столицю дронами і ракетами. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Російські окупанти завдали чергового удару по Львівській області. Над Золочівським районом ППО збило ворожу ракету. Таким чином російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою.

У ніч на 28 травня у Києві всю ніч лунали вибухи - росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Київ пережив наймасовішу з початку повномасштабного вторгнення РФ атаку дронами.

Більше цікавих новин: