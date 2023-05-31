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За тиждень-півтора РФ може припинити ракетні атаки – Коваленко

Альона Вороніна
31 травня 2023, 02:40
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Росія у минулі дні запускала по Україні ракети, які їй вдалося накопичити за певний час. Але скоро ці запаси вичерпаються.
Ракета, российский корабль, Александр Коваленко
За тиждень-півтора РФ може припинити ракетні атаки, зазначає Коваленко/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Країна-агресорка Росія зараз атакує Україну ракетами, які накопичила за кілька місяців відносного затишшя. Проте цей потенціал може бути виснажений за тиждень-півтора від цього часу, і тоді російським окупантам доведеться або зупинитися для нового накопичення запасів, або атакувати невеликими кількостями ракет.

Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що РФ може накопичувати боєкомплект різної номенклатури від 2 до 5 одиниць на добу.

"Так чи інакше, скоро у РФ має початися період накопичення ракет. Коли саме він почнеться – невідомо, бо росіяни мають можливість накопичення боєкомплекту різної номенклатури від 2 до 5 одиниць на добу. Нагадаю, що з 9 березня по 28 квітня росіяни масовано не використовували ракет, що дало змогу накопичити щонайменше від 100 до 150 ракет. Станом на 29 квітня РФ вже сумарно використала 179 ракет", – зазначає Коваленко.

За словами експерта, російські загарбники можуть виснажити наявний у них станом на зараз запас ракет приблизно за тиждень.

"Отже, цей потенціал накопичення у росіян може бути умовно виснажений вже за тиждень. Тобто приблизно за тиждень-півтора РФ має або розпочати накопичення боєкомплекту, або завдання ударів максимально обмеженим боєкомплектом, який співпадатиме з добовими темпами виробництва ракет", – підсумував він.

Нічна атака окупантів на Київ

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Повідомлялося, що під уламками можуть ще перебувати люди.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування. Пошкодження у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 33-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

Дивіться відео, що спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про атаки РФ по Україні:

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