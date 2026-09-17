Зеленський і Трамп можуть домогтися перемир’я між Україною та РФ - Сибіга

Андрій Сибіга вважає, що саме Сполучені Штати можуть чинити необхідний вплив на Кремль.

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Зеленський і Трамп можуть домогтися перемир’я між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією

На зустрічі може обговорюватися припинення атак в акваторії Чорного моря

Майбутня зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може дати конкретний результат у питанні припинення російських атак. У Києві розраховують, що переговори за участю американської сторони допоможуть наблизити домовленості про перемир'я.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

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За словами глави МЗС, Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією. Однак Москва поки що не виявляє зацікавленості у відповідній ініціативі.

Сибіга вважає, що саме Сполучені Штати можуть чинити необхідний вплив на Кремль і підштовхнути російську сторону до рішення про припинення атак.

"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним із головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир’я", - заявив міністр.

Він уточнив, що потенційні домовленості можуть стосуватися не лише припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, одночасно може обговорюватися припинення атак в акваторії Чорного моря.

Сібіга також підкреслив, що Україна продовжує виступати за завершення війни і готова вживати для цього необхідних заходів.

"У нас є пропозиції, у нас є бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (треба) забути будь-які ілюзії щодо благих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", – підсумував глава українського МЗС.

Інфографіка: Главред

Коли може закінчитися війна - військовий назвав можливі терміни

Реальні умови для припинення вогню у війні Росії проти України можуть виникнути протягом наступного року, однак нинішня активізація переговорів ще не означає швидкого завершення бойових дій. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у Facebook.

На думку військового, нова хвиля дипломатичних контактів між США, Україною та Росією не повинна створювати в суспільстві завищених очікувань. Він нагадав, що питання про припинення бойових дій обговорюється фактично з самого початку повномасштабної війни.

"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - зазначив Федоренко.

Ключовою проблемою для якнайшвидшого припинення війни Федоренко вважає нинішні можливості Кремля продовжувати агресію. Москва також може розраховувати на ускладнення ситуації в українському тилу в осінньо-зимовий період, що знижує її зацікавленість у перерві.

Водночас, за оцінкою військового, затяжна війна дедалі сильніше виснажує Росію та поглиблює проблеми в різних сферах. Саме сукупність цих факторів може змінити ситуацію найближчим часом.

"Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року", - заявив Федоренко.

Енергетичне перемир’я - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. США оголосили, що сторони нібито погодилися на взаємні обмеження щодо ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова не завдавати ударів по РФ за умови реальної взаємності та надійних гарантій від партнерів. Київ підкреслив, що формальна домовленість без механізму виконання не вважається достатньою.

Водночас Путін не хоче укладати угоду про перемир’я до настання зими, за даними співрозмовників FT, обізнаних із ходом переговорів. Вони зазначили, що атаки РФ на енергетику можуть посилити тиск на Київ.

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Про особу: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його призначили заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главред".

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