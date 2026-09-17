"Наклав на себе руки": популярний ведучий розповів про особисту трагедію

Ви дізнаєтеся:
- Як Слава Соломка дізнався про існування брата та сестри
- Яка трагедія сталася в родині ведучого у 2019 році
Шоумен Слава Соломка поділився історією про сімейну трагедію, яка стала для нього важким випробуванням. У проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий повідомив про самогубство брата.
Соломку виховувала лише мама, а свого батька він ніколи не знав. Уже в дорослому віці ведучий вирішив розшукати його і дізнався, що у нього є старші зведені брат і сестра. Однак зблизитися з братом артист так і не встиг - у 2019 році той покінчив життя самогубством. Спроба відверто поговорити з вдовою брата закінчилася дивною реакцією.
"Мій старший рідний брат ще у 2019 році повісився. Він наклав на себе руки. Там була дуже дивна історія. Я знайшов дружину мого брата, у нього є діти, тобто мої племінники. Я зустрівся з нею, запитав, що сталося, хоча я вже знав… Ця дружина каже, що в нього були проблеми з серцем, він помер через проблеми з серцем, і каже, що надішле його фото. Я приїжджаю ввечері додому і бачу, що вона повністю видалила листування та заблокувала мене. Для мене це було дивно і дивно, чому вона не сказала правду", - відверто поділився Соломка.
Пізніше ведучому вдалося зустрітися зі своєю старшою сестрою. Однак і вона виявилася не готовою занурюватися у важкі спогади та пояснювати причину фатального кроку їхнього брата.
"Коли я запитав, чому помер брат, у неї очі наповнилися сльозами, у горлі стиснулося, вона почала плакати. Каже, що не хоче про це говорити. А мені дивно, що його дружина нічого не сказала…", - із сумом згадав ведучий.
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Про персону: В'ячеслав Соломка
В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Гравав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір’я". Співпрацював із телеканалами - "Новий канал", "Україна", "Київ". У його доробку понад 50 ролей і проєктів.
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