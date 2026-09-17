Вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми для Путіна: експерт назвав причину

Кар'єра диктатора на посаді глави Кремля скоро може закінчитися.

https://glavred.net/world/vybory-v-gosdumu-rf-mogut-stat-poslednimi-dlya-putina-ekspert-nazval-prichinu-10797251.html Посилання скопійоване

Є шанс, що Путін скоро не буде президентом РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Що сказав Коваленко:

Цьогорічні вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми при Путіні

Вже з'явилися ознаки того, що кар'єра Путіна може незабаром закінчитися

Завтра, 18 вересня, у країні-агресорі Росії почнуться вибори до Держдуми. І вони, цілком можливо, стануть останніми при владі кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, такі шанси зараз 50 на 50.

відео дня

Коваленко зауважив, що перед попередніми виборами до Держдуми РФ 5 років тому шанс на відхід Путіна від влади був майже нульовий, попри те, що у 2022 році багато хто говорив, що це "кінець Путіна".

"Але ні, кінець так швидко не настає. Зараз же – 50 на 50, бо вже є ознаки того, що нинішні вибори до Держдуми РФ стануть останніми в кар'єрі диктатора Путіна", - наголосив оглядач.

Чому Кремль боїться бунту після виборів - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Верховний суд Росії зняв з виборів до Державної Думи у вересні 2026 року єдину антивоєнну партію "Яблуко". А все тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники побоюються, що "Яблуко" може частково підхопити це невдоволення.

Кремль, ймовірно, усвідомлює зростання суспільного невдоволення війною в Україні, оскільки українські удари по російському тилу призводять до зростання внутрішніх витрат.

Вибори в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вибори Кремль готується провести не лише у Росії, але у на тимчасово окупованих територіях України. Коштуватиме це Москві сотні мільйонів рублів.

Напередодні стало відомо, що у Кремлі побоюються мітингів. Про це свідчить прохання країни-агресора заборонити протести біля закордонних посольств у дні виборів до Державної Думи.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль, схоже, подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред