Вторинна детонація та пожежа: у Ростові дрони атакували стратегічний аеродром

Ймовірно, загорілася ділянка військового аеродрому, на якій розташована стоянка літаків.

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У Ростові-на-Дону горить територія військового аеродрому / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростові

На стоянці літаків спалахнула масштабна пожежа

Через падіння уламків знеструмлено 4 райони міста

У ніч на 17 вересня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи на тлі атаки БПЛА. Місцеві жителі публікували кадри з масштабною пожежею. Під удар, ймовірно, потрапила територія військового аеродрому.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, у Ростові-на-Дону була атакована авіабаза "Ростов-на-Дону - Центральний".

відео дня

"БПЛА Сил оборони сьогодні атакували Ростов. Під удар потрапила авіація та інфраструктура військової бази. Моменти вторинної детонації фіксували з різних ракурсів", - йдеться в повідомленні.

Атака на авіабазу в Ростові / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на авіабазу в Ростові / Фото: t.me/exilenova_plus

За даними моніторів, на авіабазі спалахнула масштабна пожежа. Відео дивіться за посиланням.

Пожежа на авіабазі в Ростові / t.me/exilenova_plus

Як пише російський Telegram-канал ASTRA, пожежа сталася на території за адресою: Ростов-на-Дону, вул. Оганова, 51.

"За інформацією з офіційного сайту "Росгранстроя", за цією адресою розташований військовий аеродром Міністерства оборони РФ "Ростов-на-Дону - Центральний". Раніше, 6 вересня, у Генштабі ЗСУ повідомляли про ураження цього аеродрому. У результаті української атаки в Ростові-на-Дону горить, ймовірно, ділянка військового аеродрому, на якій розташована стоянка літаків", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на військовому аеродромі / t.me/astrapress

З уточненого аналізу ASTRA випливає, що один із осередків загоряння знаходиться в районі стоянки літаків.

Як видно з супутникових знімків Google, на стоянці могли розміщуватися військові літаки та вертольоти.

Стоянка літаків на аеродромі / t.me/astrapress

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що в Ростові-на-Дону "сталося загоряння" внаслідок масованої атаки. У чотирьох районах міста порушено електропостачання.

"За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Є наслідки на землі, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Екстрені служби працюють на місцях подій. У результаті падіння уламків БПЛА пошкоджено трансформаторну підстанцію, порушено електропостачання в чотирьох районах міста", - повідомив Слюсар.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".

У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Серія вибухів пролунала в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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