Вторинна детонація та пожежа: у Ростові дрони атакували стратегічний аеродром

Коротко:
- Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростові
- На стоянці літаків спалахнула масштабна пожежа
- Через падіння уламків знеструмлено 4 райони міста
У ніч на 17 вересня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи на тлі атаки БПЛА. Місцеві жителі публікували кадри з масштабною пожежею. Під удар, ймовірно, потрапила територія військового аеродрому.
Як пише моніторинговий канал Exilenova+, у Ростові-на-Дону була атакована авіабаза "Ростов-на-Дону - Центральний".
"БПЛА Сил оборони сьогодні атакували Ростов. Під удар потрапила авіація та інфраструктура військової бази. Моменти вторинної детонації фіксували з різних ракурсів", - йдеться в повідомленні.
За даними моніторів, на авіабазі спалахнула масштабна пожежа. Відео дивіться за посиланням.
Як пише російський Telegram-канал ASTRA, пожежа сталася на території за адресою: Ростов-на-Дону, вул. Оганова, 51.
"За інформацією з офіційного сайту "Росгранстроя", за цією адресою розташований військовий аеродром Міністерства оборони РФ "Ростов-на-Дону - Центральний". Раніше, 6 вересня, у Генштабі ЗСУ повідомляли про ураження цього аеродрому. У результаті української атаки в Ростові-на-Дону горить, ймовірно, ділянка військового аеродрому, на якій розташована стоянка літаків", - йдеться в повідомленні.
З уточненого аналізу ASTRA випливає, що один із осередків загоряння знаходиться в районі стоянки літаків.
Як видно з супутникових знімків Google, на стоянці могли розміщуватися військові літаки та вертольоти.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що в Ростові-на-Дону "сталося загоряння" внаслідок масованої атаки. У чотирьох районах міста порушено електропостачання.
"За оперативною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Є наслідки на землі, сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Екстрені служби працюють на місцях подій. У результаті падіння уламків БПЛА пошкоджено трансформаторну підстанцію, порушено електропостачання в чотирьох районах міста", - повідомив Слюсар.
Атаки на території РФ - новини
Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС".
У ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії прогриміли вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".
Серія вибухів пролунала в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".
У ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.
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Про джерело: Exilenova+
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