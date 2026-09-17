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Росія залучила тисячі північнокорейців до виробництва дронів: як їх ховають

Юрій Берендій
17 вересня 2026, 15:21
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Північнокорейці в РФ масово працюють на виробництвах дронів.

Росія залучила тисячі північнокорейців до виробництва дронів: як їх ховають
Виробництво дронів у РФ - тисячі північнокорейців працюють в обхід санкцій / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як РФ обходить санкції через студентські візи
  • Скільки КНДР заробляє на робітниках у РФ

Країна-агресорка Росія залучила до виробництва військових безпілотників до 25 тисяч працівників із Північної Кореї, частину з яких оформлюють студентами для обходу міжнародних санкцій. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій.

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Йдеться, зокрема, про підприємства в Татарстані, де збирають безпілотні літальні апарати. За даними звіту, Москва отримує додаткову робочу силу для галузей, пов'язаних із війною проти України, а Пхеньян - джерело іноземної валюти.

Окремою проблемою залишається механізм оформлення таких працівників. У звіті йдеться, що північнокорейців можуть проводити через візову схему як студентів, що дозволяє приховувати їхню реальну зайнятість та обходити санкційні обмеження.

Фінансовий ефект для режиму Кім Чен Ина також оцінюють у значні суми. За даними групи моніторингу, торік північнокорейські працівники за кордоном могли принести режиму до $800 млн, які, за оцінкою авторів звіту, допомагають фінансувати ядерну та ракетну програми КНДР.

У Росії такі працівники можуть отримувати близько $7500 на рік. Водночас більшу частину зароблених коштів, за даними звіту, забирає північнокорейська влада, а в окремих випадках вилучена сума перевищує фактичний заробіток людини.

Росія також стає привабливішим напрямком для північнокорейської робочої сили через рівень оплати. За оцінками групи, наприкінці 2025 року в Китаї працювали від 20 до 70 тисяч громадян КНДР, тоді як у Росії - від 15 до 30 тисяч.

Однак можливість вільно залишити таку роботу для північнокорейців залишається обмеженою.

"Влада КНДР здійснює жорсткий контроль за пересуванням робітників та їхніми контактами з сторонніми особами, щоб запобігти втечам, тоді як робітники, які все-таки втікають, ризикують репресіями проти членів своїх сімей, що залишилися в Північній Кореї", - йдеться у звіті.

Звіт також свідчить про ширше поглиблення співпраці Москви та Пхеньяна. Йдеться вже не лише про постачання озброєнь чи участь військових, а й про залучення громадян КНДР до російського промислового виробництва.

Залучення військ КНДР може спровокувати заворушення в РФ - експерт

Розміщення військ КНДР у Воронежі може спровокувати локальні заворушення через реакцію місцевих жителів. За словами експерта, у разі конфліктів російські силовики, ймовірно, діятимуть на користь північнокорейців. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Росія вже має досвід залучення іноземців до роботи на своїй території. Однак поява північнокорейських військових і працівників може мати інший суспільний ефект, зокрема через їхню концентрацію в окремому регіоні.

"Громадянам РФ не звикати: кого тільки в Росію не завозили – і китайців, індусів та інших. Якщо раптом хтось наважиться обуритися, то ними займеться Росгвардія та поліція, які захищатимуть північнокорейських військових та робітників, а не росіян", - зауважив Жданов.

На думку експерта, навіть якщо невдоволення виникне, воно навряд чи вийде за межі окремих населених пунктів. Російська влада, як вважає Жданов, намагатиметься швидко локалізувати будь-які прояви протесту.

"До того ж Росія – це неляканий край, де "бусифікацію" проводять поки що точково в окремих містах чи невеликих регіонах. А якщо хтось почне обурюватися, у Росії швидко заспокоять незадоволених – і росіяни розбіжаться по норах, де сидітимуть, не висовуючи носа. Якщо північні корейці зловлять і з'їдять чийсь собаку у Воронежі, це може спровокувати якісь заворушення, але лише місцевого значення", - додав експерт.

Окремо Жданов пов'язав відсутність масштабної суспільної реакції в РФ із поведінкою населення на тлі проблем із пальним, які, за його словами, виникли після українських атак. Він зазначив, що навіть тривале очікування бензину та обмеження його продажу не стали приводом для масового протесту.

"Зверніть увагу: ми спалили вже практично всі великі склади Wildberries, пройшлися атаками по всіх НПЗ і не даємо можливості їх відновити, росіяни стоять годинами у чергах за бензином та цілодобово чекають QR-код на 20 літрів, як манну небесну, і що? Незважаючи на все це, в головах росіян досі не склався причинно-наслідковий зв'язок", - переконаний Жданов.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Роль КНДР у війні РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький інформував, що КНДР перекинула до Росії 8500 військових. Він зауважив, що до складу контингенту входять близько 400 операторів дронів, які можуть виконувати розвідувальні та ударні завдання. За його даними, частину контингенту розміщено в Курській області і серед групи є близько 1000 інженерів і саперів.

Полковник запасу Олег Жданов висловив думку, що Росія може використати нове угруповання КНДР для прикриття кордону та звільнення російських військ для відправки на фронт. За його оцінкою, йдеться про потенційне 30-тисячне угруповання, тоді як раніше КНДР вже відправляла до Росії 10 тисяч військових.

Він також заявив, що КНДР навряд чи відправить своїх військових безпосередньо в Україну. Він попередив, що у разі появи північнокорейських військ на українській території це може розширити конфлікт. За словами експерта, така поява можлива лише за серйозних проблем російської армії і за дозволу Кім Чен Ина.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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