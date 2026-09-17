Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Фронтмен гурту O.Torvald згадав свою першу поїздку за кордон до дружини та дітей.

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Женя Галіч та Олег Винник / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Олег Винник посприяв зустрічі Жені Галича з родиною

Яку важливу допомогу для батальйону музиканта передали з Німеччини

Музикант і ветеран російсько-української війни Женя Галич поділився зворушливою історією з першого року повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю Аліні Доротюк артист зізнався, що у 2022 році його категорично не відпускали зі служби, проте довгоочікувана зустріч із дружиною Валерією та дітьми Євою й Данилом все ж відбулася завдяки допомозі Олега Винника.

Як з’ясувалося, співак придбав у Німеччині автомобіль швидкої допомоги для батальйону, в якому служив Галич. Керівництво прийняло рішення відправити за транспортом саме представників шоу-бізнесу.

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Женя Галич - інтерв’ю / скріншот із відео

"Це були такі корумповані схеми. У перший рік мене взагалі не відпускали зі служби, але Олег Винник придбав нам у Німеччині машину швидкої допомоги для батальйону, і її потрібно було передати. Комбат каже: "Так, хто у нас там із шоу-бізнесу? Покличте Галича та Євгена Красулю". Ми прийшли, а він каже, що треба забрати швидку. Я вже на голках і казав, що заберу всі швидкі, які тільки знадобляться. Нас відпустили за машиною швидкої. Вперше. Це було так романтично, я влаштував їм сюрприз. Я приїхав, були сльози, звісно", - згадав артист.

Незважаючи на радість першої зустрічі в Польщі, подальше життя в розлуці стало серйозним випробуванням для родини. Женя Галич відверто розповів, що через відстань і пережитий на фронті досвід між ним і рідними виникла дистанція - близькі просто не знали, як правильно з ним спілкуватися.

Женя Галич - служба в армії / скрін з відео

"Після цього ми бачилися, напевно, двічі на рік. І в деякі моменти, коли потрібно було поправити здоров’я, вони приїжджали до Львова, бо в Польщі майже неможливо пройти повноцінне обстеження. Доводиться записуватися на якісь віддалені дати. Коли вони приїжджали до Львова, я просився, благав, виривався, перевозив щось, і мене відпускали", - розповів музикант.

Однак у 2025 році родина музиканта ухвалила рішення остаточно повернутися в Україну. Галич переживав через цей крок, але усвідомив, що більше не готовий пропускати жодної хвилини з життя своїх дітей.

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Про персону: Женя Галич Женя Галич - український рок-музикант, лідер і фронтмен рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий, а також ветеран ЗСУ. Створив гурт O.Torvald у 2005 році в Полтаві. Колектив випустив кілька успішних альбомів. У 2017 році гурт представляв Україну на конкурсі "Євробачення" з піснею "Time". Працював ведучим на українських музичних та розважальних телеканалах (М1, НЛО TV) і радіостанціях. Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, добровільно вступив до лав Збройних сил України (служив у 135-му окремому батальйоні ТрО). Брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута. Через проблеми зі здоров’ям та тривале лікування після бойових виїздів офіційно знятий зі служби та має статус ветерана. Продовжує займатися волонтерством у громадській організації "Ветерани-добровольці", допомагає військовим та їхнім сім’ям, а також повертається до творчості.

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