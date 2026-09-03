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"Слідкуйте за новинами": Сибіга натякнув на активізацію мирного процесу

Віталій Кірсанов
3 вересня 2026, 16:17
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Сибіга зазначив, що Україна не припиняла зусиль щодо досягнення справедливого миру навіть у літній період.
Сібіга натякнув на новий раунд переговорів щодо припинення війни
Сибіга натякнув на новий раунд переговорів щодо припинення війни / Колаж: Главред, фото: МЗС України, kremlin.ru

Що сказав Андрій Сибіга:

  • Дипломатичні зусилля мають ставати активнішими
  • Зеленський провів розмову з американською переговорною групою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом мирні зусилля щодо припинення війни РФ проти України можуть отримати новий імпульс. За його словами, зараз формуються умови для повернення до активної політико-дипломатичної фази переговорного процесу.

Про це Сибіга сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром у Києві, повідомляє УНІАН.

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У глави українського МЗС запитали, чи можна вважати продовження російських повітряних атак на Київ свідченням того, що Москва дійсно зацікавлена в переговорах.

Сібіга наголосив, що дипломатичні зусилля мають ставати активнішими, однак домогтися припинення російської агресії без участі США, на його думку, неможливо.

"Дипломатія має відігравати дедалі активнішу роль у мирних зусиллях, у припиненні російської агресії - і нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. За словами Сибіги, контакти між українською та американською сторонами тривають на регулярній основі.

"З членами їхньої делегації підтримується регулярний контакт. І цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз стежити за новинами", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга зазначив, що Україна не припиняла зусиль щодо досягнення справедливого миру навіть у літній період.

"Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз, як я вважаю, у нас з’явиться нова динаміка в мирних зусиллях із поверненням цієї активної політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому стежте за новинами", - сказав міністр.

Коли можуть поновитися переговори

Переговори між Україною та Росією можуть поновитися вже у вересні. Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив виданню "Новости.LIVE", що Київ розраховує "оживити" переговорний трек, який зараз перебуває на паузі.

За його словами, найближчим часом можуть відбутися нові події, пов’язані з дипломатичним процесом. Буданов не виключив проведення зустрічі української та російської делегацій.

"Ми його (переговорний трек - Главред), дай Боже, трохи пожвавимо. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї шанованої людини. Далі ще будуть події", - зазначив Буданов.

Водночас, за словами голови ОП, у новому раунді переговорів має бути присутня американська сторона. Таким чином, потенційний формат передбачає участь представників України, Росії та США.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського з метою припинення війни.

Раніше стало відомо, що США запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України.

Напередодні повідомлялося, що на зустрічі з Володимиром Путіним у Бішкеку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір заявити про готовність Анкари стати майданчиком для переговорів між сторонами.

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Про особу: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його призначили заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главред".

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