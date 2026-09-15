Пропозиція про перемир'я між РФ та Україною: у FT дізналися про відповідь Путіна

Москва та Київ відновили переговори щодо можливого припинення вогню в енергетичному секторі.

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Стали відомі подробиці переговорів про перемир’я / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП, facebook.com/WhiteHouse

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Путін не хоче укладати угоду про перемир'я з Україною

Атаки РФ на енергетику можуть посилити тиск на Київ

Диктатор РФ Володимир Путін не хоче укладати угоду про енергетичне перемир'я з Україною до зими.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело, обізнане з позицією Кремля.

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Зазначається, що Москва та Київ відновили переговори про можливе припинення вогню в енергетичному секторі.

Однак низка інших співрозмовників, обізнаних із позицією Кремля, заявили, що "Путін не хоче укладати угоду до зими".

Причина в тому, що, на думку диктатора, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити Україну піти на поступки.

В ОП розповіли, на що Київ розраховує в переговорах

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження дальніх ударів по російській території здатне посилити тиск на Москву і в перспективі змусити Кремль перейти до предметного діалогу про припинення війни.

За словами Кислиці, Україна допускає припинення бойових дій за існуючою лінією фронту. При цьому Київ не має наміру визнавати захоплені території частиною Росії - ні на законодавчому рівні, ні де-факто.

Як зазначив представник ОП, російська сторона продовжує наполягати на визнанні Москвою контролю над п’ятьма українськими регіонами. Для Києва така вимога залишається неприйнятною.

Кісліца підкреслив, що збереження тиску за допомогою дальнобійних ударів, на думку української сторони, з часом може залишити російському керівництву дедалі менше варіантів. Зрештою, вважає він, Москві доведеться сісти за стіл переговорів і обговорювати умови припинення війни.

Пропозиції щодо перемир’я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції та законопроект Ліндсі Грема.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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