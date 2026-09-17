Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: хто ним став

Кандидатура нового генпрокурора наразі невідома.

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Зеленський повідомив, на кого тепер покладене виконання обов'язків Генерального прокурора / Колаж: Главред, фото: Хмельницька обласна прокуратура, t.me/V_Zelenskiy_official

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В. о. генпрокурора став Антон Ковальський

Ковальський раніше очолював Хмельницьку обласну прокуратуру

17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це свідчить Указ №946/2026.

Відповідне рішення глава держави прийняв після скандального звільнення з посади генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня.

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Що відомо про Антона Ковальського

Антон Ковальський народився у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", після чого почав працювати в органах прокуратури.

У 2020-2021 роках Ковальський працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. Далі чиновник очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року Ковальського призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури. Після понад року роботи там чиновник почне виконувати обов'язки генпрокурора.

Як колишній генпрокурор виїхав з України

Главред писав, що за даними журналістів Суспільного Руслан Кравченко оформив собі відрядження самостійно, а офіційним приводом мала стати участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Документ передбачав перебування генпрокурора за кордоном упродовж п'яти днів, починаючи з 13 вересня 2026 року, а до пункту призначення Кравченко мав намір дістатися автомобілем.

"У пресслужбі ПАРЄ повідомили Суспільному, що ні генпрокурор Руслан Кравченко ні його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні", - додали журналісти.

ПАРЄ / Інфографіка: Главред

Звільнення генпрокурора - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 14 вересня колишній Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України. За його словами, він перебував у відрядженні.

Після цього президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора через скандал навколо його виїзду за кордон. Відповідний указ глава держави підписав у той же день.

Наступного дня, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №16064 щодо звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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