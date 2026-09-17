Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: хто ним став

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- В. о. генпрокурора став Антон Ковальський
- Ковальський раніше очолював Хмельницьку обласну прокуратуру
17 вересня президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це свідчить Указ №946/2026.
Відповідне рішення глава держави прийняв після скандального звільнення з посади генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня.
Що відомо про Антона Ковальського
Антон Ковальський народився у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", після чого почав працювати в органах прокуратури.
У 2020-2021 роках Ковальський працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. Далі чиновник очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.
З 1 липня 2025 року Ковальського призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури. Після понад року роботи там чиновник почне виконувати обов'язки генпрокурора.
Як колишній генпрокурор виїхав з України
Главред писав, що за даними журналістів Суспільного Руслан Кравченко оформив собі відрядження самостійно, а офіційним приводом мала стати участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.
Документ передбачав перебування генпрокурора за кордоном упродовж п'яти днів, починаючи з 13 вересня 2026 року, а до пункту призначення Кравченко мав намір дістатися автомобілем.
"У пресслужбі ПАРЄ повідомили Суспільному, що ні генпрокурор Руслан Кравченко ні його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні", - додали журналісти.
Звільнення генпрокурора - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що 14 вересня колишній Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України. За його словами, він перебував у відрядженні.
Після цього президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора через скандал навколо його виїзду за кордон. Відповідний указ глава держави підписав у той же день.
Наступного дня, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №16064 щодо звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.
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