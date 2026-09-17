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"Сподіваюсь на диво": Надя Дорофєєва заговорила про операцію після крововиливу

Христина Трохимчук
17 вересня 2026, 10:03
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Популярна українська співачка розповіла, що проблеми зі зв’язками ще не вирішені.
Надя Дорофєєва - операція
Надя Дорофєєва - операція / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Ви дізнаєтеся:

  • У якому стані Надя Дорофєєва
  • Чи знадобиться артистці хірургічне втручання

Українська виконавиця Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками в Instagram подробицями про своє самопочуття. Через виявлений лікарями крововилив у голосову зв'язку артистці довелося дотримуватися суворого режиму мовчання понад тиждень, а також задуматися про операцію.

Зараз Дорофєєва під наглядом фахівців обережно повертається до роботи і починає розспівуватися невеликими сесіями по 15 хвилин. Вона зізналася, що її проблема зі зв’язками виявилася непростою, і в майбутньому артистці може знадобитися операція для відновлення голосу.

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Надя Дорофєєва - крововилив у зв’язку
Надя Дорофєєва - крововилив у зв'язку / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

"Спочатку було трохи страшно починати розминку. Зараз співати можна. Але з часом, коли-небудь, швидше за все, доведеться зробити планову операцію. Сподіваюся, що все-таки станеться диво і до цього не дійде", - відверто розповіла співачка.

Коли зірка вперше заговорила, її налякали зміни у звучанні власного голосу, в якому тимчасово зникли звичні обертони та глибина.

Що сталося з Надею Дорофеєвою
Що сталося з Надею Дорофеєвою / фото: instagram.com, Надя Дорофеєва

"Перше відчуття - переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. У ньому немає ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і ніби не мій", - відверто зізналася виконавиця.

Незважаючи на складне лікування та ризик можливої операції в майбутньому, артистка не має наміру скасовувати концерти. Вже 18 вересня 2026 року в Харкові заплановано її найближчий виступ. Дорофєєва сподівається, що планомірна реабілітація дозволить їй повноцінно відпрацювати концерти без шкоди для здоров’я.

інфографіка Надя Дорофєєва
інфографіка Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

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Про особу: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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