"Сподіваюсь на диво": Надя Дорофєєва заговорила про операцію після крововиливу

Популярна українська співачка розповіла, що проблеми зі зв’язками ще не вирішені.

https://glavred.net/stars/nadeyus-na-chudo-nadya-dorofeeva-zagovorila-ob-operacii-posle-krovoizliyaniya-10797266.html Посилання скопійоване

Надя Дорофєєва - операція / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Ви дізнаєтеся:

У якому стані Надя Дорофєєва

Чи знадобиться артистці хірургічне втручання

Українська виконавиця Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками в Instagram подробицями про своє самопочуття. Через виявлений лікарями крововилив у голосову зв'язку артистці довелося дотримуватися суворого режиму мовчання понад тиждень, а також задуматися про операцію.

Зараз Дорофєєва під наглядом фахівців обережно повертається до роботи і починає розспівуватися невеликими сесіями по 15 хвилин. Вона зізналася, що її проблема зі зв’язками виявилася непростою, і в майбутньому артистці може знадобитися операція для відновлення голосу.

відео дня

Надя Дорофєєва - крововилив у зв'язку / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

"Спочатку було трохи страшно починати розминку. Зараз співати можна. Але з часом, коли-небудь, швидше за все, доведеться зробити планову операцію. Сподіваюся, що все-таки станеться диво і до цього не дійде", - відверто розповіла співачка.

Коли зірка вперше заговорила, її налякали зміни у звучанні власного голосу, в якому тимчасово зникли звичні обертони та глибина.

Що сталося з Надею Дорофеєвою / фото: instagram.com, Надя Дорофеєва

"Перше відчуття - переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. У ньому немає ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і ніби не мій", - відверто зізналася виконавиця.

Незважаючи на складне лікування та ризик можливої операції в майбутньому, артистка не має наміру скасовувати концерти. Вже 18 вересня 2026 року в Харкові заплановано її найближчий виступ. Дорофєєва сподівається, що планомірна реабілітація дозволить їй повноцінно відпрацювати концерти без шкоди для здоров’я.

інфографіка Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що музикант і військовий Женя Галіч розповів, як Олег Винник допоміг йому зустрітися з родиною у 2022 році. Через службу артиста не відпускали до дружини та дітей, але завдяки допомозі колеги його підрозділу довгоочікувана зустріч відбулася.

Також Аліна Гросу розповіла про складнощі романтичних стосунків між творчими людьми. Співачка зізналася, що в її парі є суворе табу, а найскладнішим моментом вважає акторську професію та зйомки в інтимних сценах.

Читайте також:

Про особу: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред