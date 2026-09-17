Похолодання накриє Україну швидше, ніж очікувалося: де знизиться температура

Синоптики попередилипро проходження холодного атмосферного фронту над низкою областей України.

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Прогноз погоди в Україні 18 вересня / фото: ua.depositphotos.com

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Чи будуть в Україні опади 18 вересня

Де завтра знизиться температура до +17 градусів

Погода в Україні завтра, 18 вересня, у більшості областей не зміниться. Поле підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів, проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Температура залишиться комфортною, лише дещо прохолодніше буде вночі на сході країни, вдень у західних областях.

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Очікується мінлива хмарність. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

"Температура вночі +10+15 градусів, на сході країни +7+12 градусів; вдень +20+25 градусів, у західних областях місцями +17+19 градусів", - попередили синоптики.

Погода в Україні 18 вересня / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Києві та області 18 вересня

На території Київщини та у столиці у п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі місцями можливий короткочасний дощ, вдень синоптики опадів не прогнозують.

Температура по області вночі коливатиметься в межах +10+15 градусів, вдень - від +20 до +25 градусів. У Києві очікується вночі +13+15 градусів, вдень +21+23 градуси.

Погода в Києві 18 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 вересня в Україні очікується +20+24 градуси, на Закарпатті буде трохи тепліше - +23+26 градусів. У більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода.

Раніше повідомлялося, що з 21 вересня в Україні почнеться справжнє осіннє похолодання. Температура істотно знизиться - протягом дня очікується +10+17 градусів.

Напередодні стало відомо, що в Україні до кінця тижня поступово підвищиться температурний фон завдяки стійкому атмосферному перенесенню з півдня та південного заходу.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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