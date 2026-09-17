Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Анна Косик
17 вересня 2026, 11:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія зазнала серйозних втрат через українські удари по стратегічних цілях на території ворога.
Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ
Зеленський розповів про спецоперації України на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Сили оборони вночі провели спільну операцію проти Росії
  • Внаслідок атаки уражено Ярославський НПЗ
  • У Ростові СБУ вдарила по літаках та гелікоптерах РФ

У ніч на 17 вересня СБУ, СБС, ГУР та СЗР провели спільну операцію на території країни-агресора Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські військові уразили Ярославський НПЗ, а також Служба безпеки України відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові.

відео дня

"Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - додав глава держави.

Відео з наслідками ударів України по території Росії можна переглянути у нашому Telegram-каналі за посиланням.

В СБУ розповіли деталі операції у Ростові

Служба безпеки Україна повідомила про спецоперацію на військовому аеродромі "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону. На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

"Служба безпеки продовжує систематично відпрацьовувати по військових та стратегічних інфраструктурних об’єктах у РФ, які працюють на війну проти України. Такі спецоперації - це пряма відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких Росія системно застосовує ракети, ударні дрони та авіацію для терору українців і знищення цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Україна готує нові способи тиску на Росію

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна може готувати удари по енергетичному сектору Росії.

До кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ. Також, на думку Коваленка, Сили оборони зможуть розширити застосування крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 вересня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БпЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі й моніторингові канали.

Раніше серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві мешканці фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Напередодні, у ніч на 11 вересня, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Ростов Ярославль НПЗ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Україна може чекати на добрі новини": Білецький розповів про операцію "Вівальді"

"Україна може чекати на добрі новини": Білецький розповів про операцію "Вівальді"

11:33Фронт
Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

11:27Війна
Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: хто ним став

Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: хто ним став

10:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Останні новини

13:00

"Він служить": 21-річний син Скрипки підписав контракт із ЗСУ

13:00

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

12:22

Чому 18 вересня не можна хвалитися успіхами: яке церковне свято

12:18

Як незвично називають дітей у світі: сучасні оригінальні варіанти імен

12:14

Китайський гороскоп на завтра, 18 вересня: Собакам — компліменти, Мавпам — захист

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
11:33

"Україна може чекати на добрі новини": Білецький розповів про операцію "Вівальді"

11:27

Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

11:25

Після виборів у РФ можуть закрити кордони: у чому план Кремля щодо мобілізації

11:02

"Амбасадор психіатрії": Галич назвав діагнози, через які "списався" з ЗСУ

Реклама
10:40

"Дзвонили посеред ночі": відомий артист розповів про спроби росіян вплинути на нього

10:18

Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: хто ним став

10:17

Осінній посів на дачі: сім найкращих культур для посадки у вересні та під зиму

10:10

Чому молоко часто псується в холодильнику: названо поширену помилку

10:03

"Сподіваюсь на диво": Надя Дорофєєва заговорила про операцію після крововиливу

09:54

Новий план Кремля: ISW повідомив про можливі дії РФ у Сумській області

09:26

Мариновані перці в банках: рецепт шикарної закуски на зиму

09:10

Дрон влучив у житловий хмарочос, зруйновано квартири: наслідки атаки на ОдесуФото

08:44

Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:38

Пошкоджено будинки, школу та АЗС, 16 поранених: нові дані про атаку РФ на КиївФото

08:14

Вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми для Путіна: експерт назвав причину

Реклама
08:09

Вторинна детонація та пожежа: у Ростові дрони атакували стратегічний аеродром

07:32

У Ярославлі горить один із найбільших НПЗ Росії, траса до Москви перекрита

06:45

Київ — під ударом дронів і ракет: постраждало понад 10 осіб, серед них — діти

05:55

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

05:07

"Найбільше випробування для України": які 3 нові сценарії війни готує Росія

04:29

Як почистити шкіряну куртку: чи можна її завантажувати у пральну машину

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

03:36

Багатство буквально впаде з неба: шість знаків китайського зодіаку зірвуть куш

03:03

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

02:51

Для чого залишати кавову гущу в холодильнику: лайфхак вирішує поширену проблему

02:30

Треба встигнути до морозів: секрети осінньої обрізки та пересадки лавандиВідео

01:47

Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

00:58

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

16 вересня, середа
23:42

Малина віддячить рекордним урожаєм: що обовʼязково зробити з кущами у вересні

23:27

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку чекають на фінансові зміни

23:14

"Путін не бачить майбутнього в мирній Росії": названо небезпечний сценарій війни

22:42

Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

22:38

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

22:31

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: про що говоритимуть

22:22

Особистий номер Меган Маркл став загальнодоступним: куди потрапив телефон

Реклама
22:18

Зеленський анонсував масштабні перевірки в держорганах: кого вони торкнуться

22:07

"Неймовірна честь": стало відомо, який фільм представлятиме Україну на "Оскарі"

21:57

Відповідь знають одиниці: що зробити, щоб сковорода не пригоралаВідео

21:49

Не тільки чорний: як насправді виглядати стрункіше

21:38

Гаряча олія більше не "стрілятиме" по всій кухні: кухарі розкрили секретний трюк

21:12

Виживання замість розвитку: кадровий голод, зарплати та боротьба за утримання команд у 2027 році новини компанії

21:02

Невзлін: США викрили глобальну мережу вбивць КремляПогляд

20:58

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

20:47

Не в своїй тарілці: як українською передати популярний вислів

20:36

Чи треба змінювати температуру в холодильнику восени: відповідь може здивуватиВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти