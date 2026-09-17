Мінус Ан-12, два Ан-26 та вертольоти РФ: Зеленський розповів про нові удари ЗСУ

Росія зазнала серйозних втрат через українські удари по стратегічних цілях на території ворога.

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Зеленський розповів про спецоперації України на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Сили оборони вночі провели спільну операцію проти Росії

Внаслідок атаки уражено Ярославський НПЗ

У Ростові СБУ вдарила по літаках та гелікоптерах РФ

У ніч на 17 вересня СБУ, СБС, ГУР та СЗР провели спільну операцію на території країни-агресора Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Українські військові уразили Ярославський НПЗ, а також Служба безпеки України відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові.

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"Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів. Є хороші результати і в Чорному морі. Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир", - додав глава держави.

Відео з наслідками ударів України по території Росії можна переглянути у нашому Telegram-каналі за посиланням.

В СБУ розповіли деталі операції у Ростові

Служба безпеки Україна повідомила про спецоперацію на військовому аеродромі "Ростов-Центральний" у Ростові-на-Дону. На стоянці літаків та вертольотів виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

"Служба безпеки продовжує систематично відпрацьовувати по військових та стратегічних інфраструктурних об’єктах у РФ, які працюють на війну проти України. Такі спецоперації - це пряма відповідь на масовані атаки ворога по території нашої держави, під час яких Росія системно застосовує ракети, ударні дрони та авіацію для терору українців і знищення цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Україна готує нові способи тиску на Росію

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна може готувати удари по енергетичному сектору Росії.

До кінця 2026 року українська сторона також може почати застосовувати власну балістичну зброю по території РФ. Також, на думку Коваленка, Сили оборони зможуть розширити застосування крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 вересня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БпЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі й моніторингові канали.

Раніше серія вибухів пролунала в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві мешканці фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Напередодні, у ніч на 11 вересня, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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