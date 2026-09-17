"Амбасадор психіатрії": Галич назвав діагнози, через які "списався" з ЗСУ

Фронтмен гурту O.Torvald розповів про важкі "невидимі травми".

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Женя Галич - демобілізація / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Женя Галич

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Чому Женя Галич офіційно завершив службу в лавах ЗСУ

Як артист справляється з клінічною депресією та розладом адаптації

Лідер рок-гурту O.Torvald і ветеран російсько-української війни Женя Галич відверто розповів про причини свого звільнення зі служби. В інтерв’ю Аліні Доротюк музикант закликав звернути пильну увагу на "невидимі травми", з якими стикаються тисячі військових, але про які в суспільстві часто мовчать.

Галич наголосив, що наслідки важких психічних розладів проявляються не відразу, адже під час боїв захисників тримає адреналін.

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Женя Галич - служба в ЗСУ/ скрін з відео

"Є люди з ампутаціями, є люди з невидимими травмами, про які взагалі ніхто не говорить… Це жахливі випадки, коли люди, маючи невидимі травми, відчувають наслідки не відразу. Тому що ти на адреналіні продовжуєш воювати, а через два-три місяці людина просто починає божеволіти, у неї починає розвиватися шизофренія. Я лежав із такими людьми в госпіталі", - відверто зізнався артист.

Артист не став приховувати власних діагнозів, з якими зіткнувся у 2023 році після служби на одному з найскладніших напрямків - у Бахмуті. За словами Жені Галича, зараз він відкрито говорить про свої проблеми з психічним здоров’ям, щоб підтримати товаришів по службі.

Женя Галич - інтерв’ю / скрін з відео

"Я взагалі амбасадор депресії, амбасадор психіатрії, на мені можна проводити експерименти… У мене один із основних діагнозів - клінічна депресія, ПТСР і розлад адаптації… Це дуже дивні стани, в яких ти перебуваєш… Ти прокидаєшся і не знаєш, де ти. У тебе так сильно падає тиск, тебе трясе. Ти взагалі не розумієш, що відбувається", - поділився музикант.

Музикант додав, що ймовірність повернення деяких його побратимів із психіатричних відділень до звичайного життя вкрай мала, адже впоратися з травмою війни неймовірно складно.

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Раніше Главред повідомляв, що Надя Дорофєєва розповіла в Instagram про проблеми зі здоров’ям. Через крововилив у голосові зв’язки співачка понад тиждень дотримувалася режиму повного мовчання та консультується з лікарями щодо можливої операції.

Також Женя Галич розповів, як Олег Винник допоміг йому побачитися з родиною у 2022 році. Винник придбав у Німеччині машину швидкої допомоги для батальйону Галича, завдяки чому музиканта відправили в поїздку за автомобілем, що дозволило йому зустрітися з рідними.

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Про персону: Женя Галич Женя Галич - український рок-музикант, лідер і фронтмен рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий, а також ветеран ЗСУ. Створив гурт O.Torvald у 2005 році в Полтаві. Колектив випустив кілька успішних альбомів. У 2017 році гурт представляв Україну на конкурсі "Євробачення" з піснею "Time". Працював ведучим на українських музичних та розважальних телеканалах (М1, НЛО TV) і радіостанціях. Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, добровільно вступив до лав Збройних сил України (служив у 135-му окремому батальйоні ТрО). Брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута. Через проблеми зі здоров’ям та тривале лікування після бойових виїздів офіційно списаний зі служби та має статус ветерана. Продовжує займатися волонтерством у громадській організації "Ветерани-добровольці", допомагає військовим та їхнім родинам, а також повертається до творчості.

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