Новий план Кремля: ISW повідомив про можливі дії РФ у Сумській області

Росія може залучити військових КНДР на Сумському напрямку.

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ISW повідомив про можливі дії РФ у Сумській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Москва може розглядати можливість заміни деяких своїх підрозділів військовими КНДР

Військові КНДР можуть вперше опинитися безпосередньо на території України

Північнокорейські військовослужбовці можуть замінити частину російських підрозділів на окремих ділянках фронту, зокрема в Сумській області. Такий сценарій здатний звільнити російські сили для подальшого перекидання в Лиманський тактичний район.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики наводять інформацію джерела, пов’язаного з російським угрупованням військ "Північ". За його даними, Москва може розглядати можливість заміни деяких своїх підрозділів північнокорейськими військовими.

Джерело також стверджує, що окремі офіцери з КНДР уже працювали в районі міжнародного кордону. Там вони нібито займалися розвідкою та набували бойового досвіду.

При цьому військовослужбовці Північної Кореї вже тривалий час перебувають у російському тилу, зокрема в Курській області.

В ISW припускають, що північнокорейські підрозділи можуть замінити російські війська, які зараз перебувають на Сумському чи Харківському напрямках. У разі реалізації такого сценарію військові КНДР можуть вперше опинитися безпосередньо на території України.

Разом з тим аналітики ISW підкреслюють, що на даний момент не зафіксували підтвердженої присутності північнокорейських військовослужбовців в Україні. Їхнє можливе розгортання стало б новим етапом участі Північної Кореї у війні проти України.

Крім того, джерело повідомило про можливе перекидання російських військ у напрямку Сум. За його даними, російське командування може направити два батальйони 1-го мотострілецького полку ВКС РФ до села Рясне, розташованого на південний схід від Сум.

Раніше ISW повідомляв про присутність підрозділів цього російського полку на різних ділянках фронту на півночі України.

Інфографіка: Главред

Чим може обернутися для РФ залучення військ КНДР - думка експерта

У Кремлі можуть перетворити Воронеж на хаб для військових і робітників із Північної Кореї. Це, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, може викликати локальні прояви ксенофобії серед місцевого населення.

В інтерв’ю "Главреду" він зазначив, що росіянам уже знайома практика залучення іноземної робочої сили. Водночас можливе невдоволення місцевих жителів, на його думку, швидко придушуватимуть силовики.

"Громадянам РФ до цього звикли: кого тільки в Росію не завозили - і китайців, і індійців, і інших. Якщо раптом хтось наважиться обуритися, то цим займуться Росгвардія та поліція, які захищатимуть північнокорейських військових і робітників, а не росіян", - сказав Жданов.

Експерт додав, що навіть можливі конфлікти через присутність північнокорейців навряд чи матимуть масштабний характер.

Співпраця КНДР з Росією - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібицький повідомив, що КНДР перекинула до Росії 8500 військових разом із групою операторів безпілотників. Скибицький зазначив, що серед цієї групи близько 400 операторів дронів, близько 1000 інженерів та саперів.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Москва веде переговори з Пхеньяном щодо поставок балістичних ракет та додаткового контингенту військових. Черняк зазначив, що Кремль запитував, зокрема, балістичні ракети KN-30 для посилення ударного потенціалу.

Моніторингові канали повідомили про підвищену загрозу застосування північнокорейських балістичних ракет по Києву. Вони попередили, що під час такої атаки кількість ракет у залпі може перевищити десяток.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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