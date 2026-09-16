Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Російська актриса почала зніматися в кіно ще в юному віці.

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Померла актриса фільму "Вулиці розбитих ліхтарів" / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з актрисою

У яких фільмах вона знімалася

У терористичній Росії повідомили про смерть популярної актриси, яка прославилася завдяки ролі у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" - Наталії Данилової.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса померла в Санкт-Петербурзі після тривалої хвороби.

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Померла Наталія Данилова / Фото Стархіт

Данилова знімалася у фільмах "Маленькі трагедії", "Батьки та діти", "Людина-невидимка", "Життя Кліма Самгіна", "Крилах імперії", а також працювала в дубляжі - її голос можна почути у "Браті-2" та мультфільмах про трьох богатирів і "Лунтика".

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Про особу: Наталія Данилова Наталія Данилова - російська актриса. У кіно почала зніматися ще підлітком: її дебют відбувся у 13 років у фільмі Ігоря Масленникова "Завтра, третього квітня…". Після закінчення інституту актрису запросив до БДТ Георгій Товстоногов, і кілька років вона була однією з провідних артисток театру. Пізніше Данилова працювала в "Притулку комедіанта", а з 2001 року грала на сцені Театру імені В. Ф. Коміссаржевської. Останньою її роллю там стала Іда у виставі "З тобою і без тебе".

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