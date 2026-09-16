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Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів

Віталій Кірсанов
16 вересня 2026, 18:16
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У вересні 1966 року пісня "God Only Knows" посіла 39-те місце в американському чарті Billboard Hot 100.
Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів
Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • "God Only Knows" увійшла до 11-го студійного альбому The Beach Boys
  • Трек посів перше місце у списку видання Collider

Композиція американського гурту The Beach Boys "God Only Knows", що побачила світ у 1966 році, через 60 років очолила рейтинг найкращих поп-пісень в історії. Трек посів перше місце у списку видання Collider, до якого увійшли 25 найвидатніших композицій цього жанру. Про це пише Parade.

"God Only Knows" увійшла до 11-го студійного альбому The Beach Boys - Pet Sounds. Авторами пісні стали Брайан Вілсон і Тоні Ешер.

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У Collider окремо відзначили текст композиції. На відміну від багатьох класичних любовних пісень, "God Only Knows" не зображує стосунки як безумовну й вічну історію. У тексті допускається можливість розставання, що надає пісні емоційної вразливості та більш реалістичного погляду на кохання.

Історія створення композиції також виявилася незвичайною. Брайан Вілсон розповідав в одному з інтерв’ю, що йому й Ешеру знадобилося близько години, щоб написати пісню. Уже під час роботи музиканти зрозуміли, що у них виходить щось особливе.

Пізніше Вілсон зізнавався, що особливо сильне враження на нього справив перший куплет. Він починався з думки про те, що кохання може не тривати вічно.

Такий нестандартний початок запропонував Тоні Ешер. Автор хотів відмовитися від звичних кліше, характерних для любовних пісень, тому свідомо заклав у текст ідею можливого завершення стосунків. За словами Ешера, спочатку у Вілсона могли виникнути сумніви щодо такої концепції, проте зрештою музиканти зберегли її в пісні.

У вересні 1966 року "God Only Knows" посіла 39-те місце в американському чарті Billboard Hot 100. Згодом композиція набула статусу однієї з найвпливовіших робіт гурту The Beach Boys і стала класикою поп-музики.

До списку Collider також увійшли "In My Life" гурту The Beatles, "Be My Baby" The Ronettes, "Waterloo Sunset" The Kinks, "Style" Тейлор Свіфт та "Fast Car" Трейсі Чепмен.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: The Beach Boys

The Beach Boys - легендарний американський рок-гурт, заснований у 1961 році в місті Готорн, штат Каліфорнія. Вони стали одним із найуспішніших і найвпливовіших поп-рок-гуртів в історії музики, а на піку своєї популярності в 1960-х роках вважалися головними американськими конкурентами The Beatles.

До першого складу входили три брати Вілсон (Брайан, Денніс і Карл), їхній двоюрідний брат Майк Лав та друг дитинства Алан Джардін.

На початковому етапі кар'єри вони співали про море, каліфорнійські пляжі, красивих дівчат і швидкі автомобілі. Саме вони популяризували так звану "пляжну культуру".

Гурт прославився надзвичайно складними п’ятиголосними вокальними гармоніями.

Альбом "Pet Sounds" (1966) - шедевр гурту, який регулярно входить до трійки найвидатніших музичних альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Він змінив саму структуру рок-музики та надихнув Пола Маккартні на створення альбому "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band".

Поряд із The Rolling Stones, The Beach Boys вважаються одним із найвидатніших і найвпливовіших гуртів 1960-х років після The Beatles.

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