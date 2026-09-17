Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Київ - під ударом дронів і ракет: постраждало понад 10 осіб, серед них - діти

Анна Ярославська
17 вересня 2026, 06:45оновлено 17 вересня, 08:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Вночі та вранці у столиці лунали вибухи. У деяких районах виникли проблеми з водопостачанням.
ППО, атака дронів, ракетний удар
Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

  • Росія атакувала Київ ракетами та дронами вночі 17 вересня
  • У столиці пошкоджено будинок і складські приміщення
  • Кількість постраждалих - 12 осіб, серед них двоє дітей

У ніч на 17 вересня армія РФ атакувала Київ ракетами та дронами. У результаті є руйнування та постраждалі, зокрема дитина.

О 02:05 у столиці було оголошено червоний рівень небезпеки через загрозу застосування ракет. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети в Чернігівській області в напрямку Києва.

відео дня

О 02:55 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок та складські приміщення.

"Відомо про 4 постраждалих. Серед них - 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога", - додали в КМВА.

Також повідомлялося, що в Соломенському районі пошкоджено складське приміщення.

Станом на 04:00 кількість постраждалих у результаті ворожої атаки збільшилася до 10 осіб.

О 04:34 було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу БПЛА. Мешканців міста закликали перейти до найближчих укриттів. Тривога не скасована станом на 06:40. Загроза зберігається.

О 06:41 у Києві було чутно звуки вибухів.

Оновлено. Станом на 08:04 відомо про 16 постраждалих у столиці. Серед них - двоє дітей.

Кличко уточнив наслідки атаки

За словами мера Києва Віталія Кличка, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали в кількох місцях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень та поблизу АЗС.

Також у Дніпровському районі на одній із локацій пошкоджено скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Крім того, у кількох житлових будинках вибито вікна.

У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю.

У Соломенському районі, за попередньою інформацією, зруйновано складську будівлю. Пожежі немає. Інформація про постраждалих уточнюється.

"У столиці знижено тиск подачі води на лівий берег, у Солом’янський, Голосіївський та Святошинський райони. Наразі фахівці з’ясовують причину", - повідомив мер міста.

Фахівці відновлюють тиск подачі води в райони столиці, де виникли проблеми з водопостачанням.

Станом на 04:39 відомо про 12 постраждалих у столиці в результаті атаки ворога. Серед поранених - двоє дітей, 10 і 12 років. У лікарнях перебувають 9 постраждалих.

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, вранці 16 вересня в Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Було зафіксовано загоряння складського приміщення.

У ніч на 15 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Були зафіксовані влучання в АЗС та склади. Є постраждалі.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Київ — під ударом дронів і ракет: постраждало понад 10 осіб, серед них — діти
​ Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи буде новий наступ на Київ: прогноз генерала НАТО

Країна-агресор Росія найближчим часом навряд чи наважиться на новий сухопутний наступ на Київ, натомість зробить ставку на посилення ракетних і дронових ударів, диверсії та розвідувальну діяльність, щоб обезлюдити столицю й паралізувати її роботу. Про це повідомив генерал армії США, головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк.

"Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, - звичайно, зробила б це. Але найімовірніше, вони продовжуватимуть балістичні удари, атаки дронами та зусилля, щоб змусити Київ спорожніти, стати нефункціональним", - зазначив Кларк.

"Вони знають, що якщо їм вдасться спорожнити Київ і зробити його нефункціональним, то вони виконають 75% роботи, щоб зрештою захопити Україну", - підкреслив генерал.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрон влучив у житловий хмарочос, зруйновано квартири: наслідки атаки на Одесу

Дрон влучив у житловий хмарочос, зруйновано квартири: наслідки атаки на Одесу

09:10Війна
Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап

09:00Інтерв'ю
Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Долар, євро та злотий різко полетіли вниз: новий курс валют на 17 вересня

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часів

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

Гаррі та Меган довелося терміново забрати дітей із британської школи — деталі

Останні новини

09:10

Дрон влучив у житловий хмарочос, зруйновано квартири: наслідки атаки на Одесу

09:00

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап

08:44

Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

08:38

Пошкоджено будинки, школу та АЗС, 16 поранених: нові дані про атаку РФ на КиївФото

08:14

Вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми для Путіна: експерт назвав причину

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у РосіїМобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії
08:09

Вторинна детонація та пожежа: у Ростові дрони атакували стратегічний аеродром

07:32

У Ярославлі горить один із найбільших НПЗ Росії, траса до Москви перекрита

06:45

Київ — під ударом дронів і ракет: постраждало понад 10 осіб, серед них — діти

05:55

Виїхав за кордон завдяки Виннику: відомий співак зробив зізнання

Реклама
05:07

"Найбільше випробування для України": які 3 нові сценарії війни готує Росія

04:29

Як почистити шкіряну куртку: чи можна її завантажувати у пральну машину

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох людей на пікніку за 47 с

03:36

Багатство буквально впаде з неба: шість знаків китайського зодіаку зірвуть куш

03:03

Секрет ідеальної манної каші: коли насправді треба сипати крупу

02:51

Для чого залишати кавову гущу в холодильнику: лайфхак вирішує поширену проблему

02:30

Треба встигнути до морозів: секрети осінньої обрізки та пересадки лавандиВідео

01:47

Палата представників США остаточно ухвалила закон про "пекельні санкції" проти РФ - деталі

00:58

Президент Литви попередив про нову загрозу від дронів РФ: що задумали в Кремлі

16 вересня, середа
23:42

Малина віддячить рекордним урожаєм: що обовʼязково зробити з кущами у вересні

23:27

Гроші потечуть рікою: три знаки зодіаку чекають на фінансові зміни

Реклама
23:14

"Путін не бачить майбутнього в мирній Росії": названо небезпечний сценарій війни

22:42

Пілот українського F-16 повідомив про критичну проблему для літаків - що відомо

22:38

Померла популярна актриса: знімалася у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

22:31

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: про що говоритимуть

22:22

Особистий номер Меган Маркл став загальнодоступним: куди потрапив телефон

22:18

Зеленський анонсував масштабні перевірки в держорганах: кого вони торкнуться

22:07

"Неймовірна честь": стало відомо, який фільм представлятиме Україну на "Оскарі"

21:57

Відповідь знають одиниці: що зробити, щоб сковорода не пригоралаВідео

21:49

Не тільки чорний: як насправді виглядати стрункіше

21:38

Гаряча олія більше не "стрілятиме" по всій кухні: кухарі розкрили секретний трюк

21:12

Виживання замість розвитку: кадровий голод, зарплати та боротьба за утримання команд у 2027 році новини компанії

21:02

Невзлін: США викрили глобальну мережу вбивць КремляПогляд

20:58

Росія розпочала полювання на проукраїнських діячів на Заході – BBC

20:47

Не в своїй тарілці: як українською передати популярний вислів

20:36

Чи треба змінювати температуру в холодильнику восени: відповідь може здивуватиВідео

20:22

Німецький гібрид для саду: яке дерево дає найкращу тінь від сонця

20:14

Коли збирати врожай капусти, щоб зберегти її до весни: названо точний час

20:13

Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

20:03

Чи можна додавати кондиціонер у воду для підлоги: відповідь експертів

19:56

Лаченков заявив про зв'язок одеського прокурора Андрія Сватка із кол-центрами, що "працюють" по США і ЄС

Реклама
19:41

"Відключити в Росії світло": Україна готує "сюрприз" для окупантів, що відомо

19:21

Навіщо змішувати білий оцет із лавровим листям: простий засіб для прибирання

19:17

Найлінивіший спосіб догляду за городом: що зробити одразу після збирання картопліВідео

19:11

Кремль може піти на крайній крок після виборів: експерт назвав можливий сценарій

19:08

РФ цинічно вдарила по центру Кропивницького: що відомо про наслідки і поранених

18:45

Сансевієрія тішитиме пишним листям: що обов’язково зробити у вересні

18:23

Навіщо підживлювати ґрунт битим склом: нова альтернатива добривам

18:16

Хіту 1966 року присвоїли звання найкращої поп-пісні всіх часівВідео

18:04

Як захистити картоплю в погребі від мишей: 3 безпечні природні засоби

17:46

Чому російські дрони почали долітати до заходу України: в ДПСУ назвали причину

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти