Київ — під ударом дронів і ракет: постраждало понад 10 осіб, серед них — діти

Вночі та вранці у столиці лунали вибухи. У деяких районах виникли проблеми з водопостачанням.

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Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

Росія атакувала Київ ракетами та дронами вночі 17 вересня

У столиці пошкоджено будинок і складські приміщення

Кількість постраждалих - 12 осіб, серед них двоє дітей

У ніч на 17 вересня армія РФ атакувала Київ ракетами та дронами. У результаті є руйнування та постраждалі, зокрема дитина.

О 02:05 у столиці було оголошено червоний рівень небезпеки через загрозу застосування ракет. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети в Чернігівській області в напрямку Києва.

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О 02:55 у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок та складські приміщення.

"Відомо про 4 постраждалих. Серед них - 10-річна дівчинка. Усім надається необхідна медична допомога", - додали в КМВА.

Також повідомлялося, що в Соломенському районі пошкоджено складське приміщення.

Станом на 04:00 кількість постраждалих у результаті ворожої атаки збільшилася до 10 осіб.

О 04:34 було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через загрозу БПЛА. Мешканців міста закликали перейти до найближчих укриттів. Тривога не скасована станом на 06:40. Загроза зберігається.

О 06:41 у Києві було чутно звуки вибухів.

Оновлено. Станом на 08:04 відомо про 16 постраждалих у столиці. Серед них - двоє дітей.

Кличко уточнив наслідки атаки

За словами мера Києва Віталія Кличка, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі уламки впали в кількох місцях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень та поблизу АЗС.

Також у Дніпровському районі на одній із локацій пошкоджено скління та фасад триповерхової офісної будівлі. Крім того, у кількох житлових будинках вибито вікна.

У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю.

У Соломенському районі, за попередньою інформацією, зруйновано складську будівлю. Пожежі немає. Інформація про постраждалих уточнюється.

"У столиці знижено тиск подачі води на лівий берег, у Солом’янський, Голосіївський та Святошинський райони. Наразі фахівці з’ясовують причину", - повідомив мер міста.

Фахівці відновлюють тиск подачі води в райони столиці, де виникли проблеми з водопостачанням.

Станом на 04:39 відомо про 12 постраждалих у столиці в результаті атаки ворога. Серед поранених - двоє дітей, 10 і 12 років. У лікарнях перебувають 9 постраждалих.

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, вранці 16 вересня в Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Було зафіксовано загоряння складського приміщення.

У ніч на 15 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Були зафіксовані влучання в АЗС та склади. Є постраждалі.

11 вересня в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

9 вересня окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

​ Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи буде новий наступ на Київ: прогноз генерала НАТО

Країна-агресор Росія найближчим часом навряд чи наважиться на новий сухопутний наступ на Київ, натомість зробить ставку на посилення ракетних і дронових ударів, диверсії та розвідувальну діяльність, щоб обезлюдити столицю й паралізувати її роботу. Про це повідомив генерал армії США, головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк.

"Я думаю, якби Росія могла атакувати місто, захопивши його, - звичайно, зробила б це. Але найімовірніше, вони продовжуватимуть балістичні удари, атаки дронами та зусилля, щоб змусити Київ спорожніти, стати нефункціональним", - зазначив Кларк.

"Вони знають, що якщо їм вдасться спорожнити Київ і зробити його нефункціональним, то вони виконають 75% роботи, щоб зрештою захопити Україну", - підкреслив генерал.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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