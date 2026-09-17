В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих військових

Коротко:
- В Україну повернули тіла 252 загиблих
- Після репатріації тіла передадуть для проведення необхідних процедур
В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Після репатріації тіла передадуть для проведення необхідних процедур. Слідчі правоохоронних органів спільно з фахівцями експертних установ Міністерства внутрішніх справ проведуть судові експертизи та ідентифікацію загиблих.
"Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.
Повернення загиблих стало результатом спільної роботи українських державних структур та Сил оборони. У процесі брали участь співробітники Координаційного штабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
До операції також були залучені інші структури сектору безпеки та оборони України. Сприяння у поверненні тіл надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Повернення загиблих військових - останні новини за темою
Як раніше писав Главред, в Україну повернули 501 тіло загиблих, яких російська сторона визначає як українських військовослужбовців.
У серпні в рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за словами російської сторони, належать українським захисникам.
Нагадаємо, 18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 522 тіл, які, за твердженнями російської сторони, належать українським захисникам.
16 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про черговий етап репатріації, під час якого було повернуто 528 тіл загиблих.
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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур та громадських об’єднань, пише Вікіпедія.
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