Повернення тіл загиблих стало результатом спільної роботи українських державних структур та Сил оборони.

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В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих військових / колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab

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В Україну повернули тіла 252 загиблих

Після репатріації тіла передадуть для проведення необхідних процедур

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після репатріації тіла передадуть для проведення необхідних процедур. Слідчі правоохоронних органів спільно з фахівцями експертних установ Міністерства внутрішніх справ проведуть судові експертизи та ідентифікацію загиблих.

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"Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл", - йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Повернення загиблих стало результатом спільної роботи українських державних структур та Сил оборони. У процесі брали участь співробітники Координаційного штабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До операції також були залучені інші структури сектору безпеки та оборони України. Сприяння у поверненні тіл надав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Фото: t.me/Koord_shtab

Повернення загиблих військових - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, в Україну повернули 501 тіло загиблих, яких російська сторона визначає як українських військовослужбовців.

У серпні в рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за словами російської сторони, належать українським захисникам.

Нагадаємо, 18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 522 тіл, які, за твердженнями російської сторони, належать українським захисникам.

16 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про черговий етап репатріації, під час якого було повернуто 528 тіл загиблих.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур та громадських об’єднань, пише Вікіпедія.

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