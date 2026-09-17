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Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ

Анна Косик
17 вересня 2026, 08:44
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У США можуть використати документ як важіль впливу на Путіна для мирних переговорів.
Трамп підпише важливий закон, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів - ЗМІ
В США можуть запровадити більш жорсткі санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Головне:

  • Трамп планує підписати закон про "пекельні санкції" проти РФ
  • Ухвалення документу може вплинути на Росію ще до початку масованих обстрілів України
  • Санкції США можуть примусити Путіна сісти за стіл переговорів

Офіційний представник Білого дому підтвердив, що Дональд Трамп планує підписати документ про санкції проти покупців нафти та газу країни-агресора Росії, за який сьогодні проголосувала Палата представників США.

Про це пише The Wall Street Journal. Ухвалений документ надає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти будь-яких держав, які імпортують російське викопне паливо. Паралельно закон продовжує дію обмежень проти Ірану до 2031 року.

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Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Окремий блок норм стосується оборонно-промислового комплексу Росії. Йдеться про санкційний тиск на технологічні підприємства, які працюють на потреби армії.

Ініціатор голосування, конгресмен Майкл Маккол, вважає, що ухвалення документа перед початком холодів дасть змогу вплинути на Кремль ще до того, як російська армія розпочне масовані обстріли цивільної інфраструктури.

"Це вдарить по них там, де дійсно болить, і дасть важіль впливу, необхідний, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Це також тисне на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл, бо вони теж постраждають від цих мит", - заявив конгресмен.

Коли санкції проти Росії можуть дати економічний ефект

Главред писав, що за словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, швидкість санкційного ефекту не відповідає швидкості політичних рішень.

Результат залежатиме від того, наскільки жорсткими будуть фінальні механізми щодо російського експорту. Особливе значення він надає енергетичному сектору, оскільки саме експорт енергоносіїв залишається одним із ключових каналів отримання Росією зовнішніх доходів.

Санкції США проти РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 вересня Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За документ проголосували 262 конгресмени, проти - 159.

Раніше повідомлялося, що цей документ передбачає санкції проти вищих російських чиновників, а також надає Дональду Трампу право встановлювати мита у розмірі до 100% для головних покупців російської нафти та газу - до цього переліку входять Китай та Індія. Мета - перекрити потоки надходжень до бюджету Москви.

Напередодні у США демократи Палати представників виступили проти законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану, поставивши під загрозу його просування напередодні голосування. Але документ в результаті все рівно підтримали.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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