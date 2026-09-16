Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: про що говоритимуть

Україна розраховує на нові пакети підтримки від партнерів. Зокрема, йдеться про допомогу в посиленні ППО.

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Зеленський анонсував важливі зустрічі у США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov

Коротко:

Зеленський розповів про переговори з партнерами

Україна розширює роботу над протиракетною обороною

Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа

Україна готує серію зустрічей з американськими партнерами, на яких планується обговорити наближення миру, питання енергетики та продовольчої безпеки, а також постачання озброєння. Окрему увагу буде приділено посиленню протиповітряної та антибалістичної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

відео дня

Зеленський розповів про переговори з партнерами

За словами глави держави, українська сторона готує нові зустрічі у США. Серед головних тем - переговорний процес та подальша підтримка України.

"Ми готуємо зустрічі з нашими партнерами у Сполучених Штатах Америки. Це стосується і переговорів, наближення миру. Також деяких інших дуже суттєвих питань: зокрема, і про енергетику, і про продовольчу безпеку, і про озброєння", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна розраховує на нові пакети підтримки від партнерів. Зокрема, йдеться про допомогу в посиленні протиповітряної оборони.

Україна розширює роботу над антибалістичним захистом

Ще одним напрямком співпраці є розвиток антибалістичної оборони. Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати з державами та виробниками над створенням відповідної системи.

"Завдання незмінне - цього року підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система, ефективна система, і щоб вона була достатньо масштабною та, бажано, дешевшою, ніж сьогодні у світі", - підкреслив президент.

За його словами, значний внесок у розвиток цього напрямку здатні зробити європейські компанії.

"Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Зараз найбільше - це сильні компанії Європи, які здатні зробити реальний внесок у антибалістику в нашій програмі Freya", - заявив Зеленський.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа

Тим часом українська та американська сторони розпочали практичну підготовку до можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Наразі команди двох країн узгоджують зміст майбутніх переговорів і формують порядок денний. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в середу, 16 вересня.

За словами дипломата, головне завдання на даному етапі - зробити можливу зустріч максимально змістовною та наповненою конкретними питаннями.

"Команди зараз дійсно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США, її змістом, щоб зробити її максимально змістовною. Це все, що можу сказати на даний момент", - заявив Тихий.

При цьому контакти української сторони у США не обмежуватимуться переговорами на рівні глав держав.

У рамках візиту планується провести низку дипломатичних та економічних заходів. Зокрема, українська сторона готує зустрічі з членами Конгресу США, представниками американського бізнесу та українською громадою.

Як Україна може протистояти російським балістичним ракетам - думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, як Україна може протидіяти ударам Росії балістичними ракетами. За його словами, мобільні російські пускові установки можна ефективно знищувати насамперед за допомогою балістичних ракет, адже вони швидко змінюють позиції після запуску.

Світан зазначив, що російські установки в Курській або Брянській областях теоретично можна було б вражати американськими ATACMS. Однак, за його словами, Україна поки що не отримує достатньої кількості таких ракет.

"Є ще один варіант - авіаційні засоби ураження. Коли літак і пілот керують ракетою за допомогою телекомунікаційної системи, вони можуть безпосередньо наводити її на ціль. Такі ракети існують. Їх можна було б використовувати, наприклад, з Gripen. Але для цього потрібні Gripen і відповідні ракети", - пояснив експерт.

Українська балістика - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський провів нараду з питань підготовки української балістики та програми FREYJA. Він наголосив, що розраховує на появу власної балістики у 2026–2027 роках.

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна може отримати можливість завдавати ударів по Росії власною балістичною зброєю найближчі три-шість місяців. Він також зазначив, що в червні компанія Fire Point провела випробування балістичної ракети.

Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття ворожих засобів під час нічної атаки. Згідно з повідомленням, у ніч на 27 серпня протиповітряною обороною було збито 7 балістичних ракет та низку інших засобів ураження.

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Про особу: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник з питань комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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