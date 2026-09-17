Журналісти дослідили зв’язки представників російського керівництва між собою, а також їхні контакти з великими бізнесменами.

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ЗМІ оприлюднили подробиці закордонних поїздок Лаврова зі своєю коханкою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Кабаєва, Лавров і Полякова разом відвідували Хорватію у 2017 та 2018 роках

Для закордонних подорожей використовувалися бізнес-джети

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і Світлана Полякова, яку ЗМІ називають його коханкою, неодноразово подорожували за кордон разом із Любов’ю Кабаєвою - матір’ю ймовірної коханої російського диктатора Володимира Путіна. Про це 17 вересня повідомило "Агентство" з посиланням на ще не опубліковане розслідування видання "Проект".

Журналісти дослідили зв’язки представників російського керівництва між собою, а також їхні контакти з великими бізнесменами. У рамках розслідування вони, зокрема, проаналізували дані про перетин кордону.

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Згідно з отриманою інформацією, Кабаєва, Лавров і Полякова разом відвідували Хорватію у 2017 та 2018 роках. Ще одна спільна поїздка відбулася у 2021 році - тоді вони вирушили до Туреччини.

Для закордонних подорожей, як стверджують автори розслідування, використовувалися дорогі бізнес-джети. Один із літаків, за їхніми даними, регулярно перебував у користуванні президента московського футбольного клубу ЦСКА Євгена Гінера.

Під час деяких перельотів до Лаврова, Полякової та Кабаєвої також приєднувалися родичі підприємців Віталія Мащицького та Олександра Чигиринського.

Таким чином, журналісти звернули увагу на можливі зв’язки Лаврова та матері ймовірної коханої Путіна з великими підприємцями. У розслідуванні також вивчається їхня можлива причетність до фінансування дорогих закордонних поїздок.

Як стверджують журналісти, Світлану Полякову та Любов Кабаєву пов’язують не лише спільні поїздки, а й дружні стосунки.

Зокрема, вони двічі разом літали до Італії - у 2016 та 2018 роках. Для цих подорожей, згідно з розслідуванням, використовувався літак, яким літає Тетяна Юмашева, дочка колишнього президента Росії Бориса Єльцина.

У 2019 році Полякова та Кабаєва також побували разом у Хорватії. У цій поїздці їх супроводжувала Лейсан Кабаєва - молодша сестра ймовірної коханої Путіна.

Роман Путіна та Кабаєвої - головні новини

Чутки про роман Путіна та Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної медіагрупи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики та дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовній області Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжню прочуханку диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман.

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Про особу: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994–2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом півроку обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року, після російського вторгнення в Україну, перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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