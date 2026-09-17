Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

Музиканта знайшли в озері без ознак насильницької смерті.

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Помер переможець шоу "Голос" / Колаж Главред, фото з Instagram/bensaundersmusic

Коротко:

Що сталося з артистом

Де його знайшли

Співак Бен Сондерс, який став переможцем першого сезону шоу "Голос Нідерландів", помер у віці 43 років. Його тіло виявили в озері в Нідерландах після повідомлень про зникнення.

Як пише Page Six, за інформацією місцевої влади, ознак насильницької смерті не виявлено, проте точна причина того, що сталося, поки що не розкривається.

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Помер учасник "Голосу" / Фото Instagram/bensaundersmusic

Сондерс здобув широку популярність у 2011 році, вигравши дебютний сезон проєкту, який згодом перетворився на міжнародну франшизу з десятками версій по всьому світу.

Після трагедії близькі артиста виступили з емоційними заявами. Його родина та колеги зізналися, що переживають важку втрату, і попросили поважати їхній особистий простір.

Слова співчуття також висловили представники музичної індустрії та колишні наставники шоу, відзначивши талант виконавця та його внесок у успіх проєкту.

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Що таке "Голос країни"? "Голос країни" - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на каналі "1+1" з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються у кількох етапах за звання "голосу країни" та контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13-й - повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ і продовжені в жовтні 2022 року).

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