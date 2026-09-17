Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 18 вересня.

https://glavred.net/economics/evro-rezko-prosel-dollar-dorozhaet-novyy-kurs-valyut-na-18-sentyabrya-10797380.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 18 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют у п’ятницю

Як змінився курс злотого

На п’ятницю, 18 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, євро та злотий подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,66 грн/дол. Варто додати, що 17 вересня валюта коштувала 44,60 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 6 копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 18 вересня встановлено на рівні 51,23 грн/євро, що на 22 копійки менше, ніж у четвер (51,45 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на 18 вересня встановлено на рівні 11,75 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,83 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 8 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця вересня

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується.

За його словами, друга половина вересня буде насичена рішеннями, здатними змінити конфігурацію ринку: ставки Центробанку ЄС, Федеральної резервної системи США та НБУ, голосування у Верховній Раді щодо законопроектів про зовнішню допомогу, а також подання Кабміном проєкту держбюджету на 2027 рік.

Експерт прогнозує, що міжбанківський курс долара утримається в межах 44,50–44,85 грн, і саме подолання верхньої межі відкриє шлях до 45 грн і вище. Готівковий долар він бачить у діапазоні 44,75–45,25 грн, євро - 51,5–52,5 грн.

"Мій прогноз щодо долара до кінця вересня залишається без змін: НБУ триматиме курс, доки це можливо, і конвертуватиме резерви в гривню для фінансування видатків держбюджету", - додав він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк говорив, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн. Водночас український бізнес у фінансовому плануванні орієнтується на ще вищий курс.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

Водночас фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред