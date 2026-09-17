Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у п’ятницю
- Як змінився курс злотого
На п’ятницю, 18 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, євро та злотий подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,66 грн/дол. Варто додати, що 17 вересня валюта коштувала 44,60 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 6 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 18 вересня встановлено на рівні 51,23 грн/євро, що на 22 копійки менше, ніж у четвер (51,45 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на 18 вересня встановлено на рівні 11,75 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,83 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 8 копійок.
Яким буде курс валют до кінця вересня
Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується.
За його словами, друга половина вересня буде насичена рішеннями, здатними змінити конфігурацію ринку: ставки Центробанку ЄС, Федеральної резервної системи США та НБУ, голосування у Верховній Раді щодо законопроектів про зовнішню допомогу, а також подання Кабміном проєкту держбюджету на 2027 рік.
Експерт прогнозує, що міжбанківський курс долара утримається в межах 44,50–44,85 грн, і саме подолання верхньої межі відкриє шлях до 45 грн і вище. Готівковий долар він бачить у діапазоні 44,75–45,25 грн, євро - 51,5–52,5 грн.
"Мій прогноз щодо долара до кінця вересня залишається без змін: НБУ триматиме курс, доки це можливо, і конвертуватиме резерви в гривню для фінансування видатків держбюджету", - додав він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк говорив, що в Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн. Водночас український бізнес у фінансовому плануванні орієнтується на ще вищий курс.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.
Водночас фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.
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Про джерело: Національний банк України
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