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"Дзвонили посеред ночі": відомий артист розповів про спроби росіян вплинути на нього

Віталій Кірсанов
17 вересня 2026, 10:40
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Богдан Бенюк зазначив, що пропозицій перейти працювати в російський кінематограф йому фактично не надходило.
Богдан Бенюк розповів про спроби росіян вплинути на нього
Богдан Бенюк розповів про спроби росіян вплинути на нього / колаж: Главред, фото: instagram.com/beniukofficial/

Коротко:

  • Богдан Бенюк згадав, що йому могли дзвонити посеред ночі
  • Акторові пропонували провести час у містах РФ

Народний артист України Богдан Бенюк розповів про спроби представників Росії вплинути на нього та змінити його громадянську позицію. За словами актора, особливо активно його намагалися "обробляти" в період, коли він був народним депутатом Верховної Ради VII скликання від партії "Свобода".

В інтерв’ю проєкту SLAWA LIFE Бенюк зазначив, що пропозицій перейти працювати в російський кінематограф йому фактично не надходило. Однак під час депутатської діяльності він неодноразово стикався зі спробами зацікавити його поїздками та відпочинком у Росії.

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Актор згадав, що йому могли дзвонити навіть посеред ночі й пропонувати провести час у Санкт-Петербурзі чи інших містах РФ.

"Вибір треба робити постійно. Ти або зрадиш себе на якомусь етапі, або ні. А такі викривлення в житті трапляються дуже часто. Мене "бомбили" (росіяни. - ред.), коли я був депутатом 7-го скликання. Там же впливали будь-яким чином. Дзвонили посеред ночі, запрошували тебе на відпочинок до Санкт-Петербурга, ще кудись. Ну, обробляли. Хтось, може, піддавався, а хтось – ні, така справа", – розповів артист.

При цьому Бенюк підкреслив, що жодних інших серйозних пропозицій з боку Росії він не отримував. Він також згадав період роботи на російському кіноринку, зазначивши, що навіть тоді продовжував зніматися в проєктах українських режисерів.

Зокрема, актор працював із львівським режисером Андрієм Кавуном. Після 2014 року Кавун припинив співпрацю з країною-агресором і зараз служить у Збройних силах України.

Бенюк також наголосив, що про людину слід судити насамперед за її вчинками, а не словами. За словами артиста, це особливо важливо для нього як для дідуся п’ятьох онуків.

"Якщо підсумувати вчинки, які робить кожна людина, то за ними можна зрозуміти, хто вона є. Не словами обговорювати, а за вчинками, які людина вчинила. У мене є п’ятеро онуків. І як дід поведеться в будь-якій ситуації, вони потім будуть радіти, що їхній дід - Богдан Бенюк, або будуть триматися від цього подалі", - зазначив актор.

Богдан Бенюк укр
Богдан Бенюк / Інфографіка: Главред

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Про особу: Богдан Бенюк

Богдан Бенюк - український актор театру та кіно, телеведучий, Народний артист України (1996). Український політик, народний депутат України VII скликання, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія артиста налічує понад 70 теле- та кіноробіт (з 1978 року).

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