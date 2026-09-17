Дантес потрапив у ДТП на своєму люксовому авто та показав наслідки

Український співак показав наслідки аварії.

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Дантес потрапив у ДТП / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що сталося з авто Володимира Дантеса

У якому стані перебувають учасники ДТП та автомобілі

Популярний український виконавець Володимир Дантес потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Кадрами з місця події артист поділився в Instagram, показавши два автомобілі, що зіткнулися - свій BMW та Chevrolet Aveo.

На машині іншого водія видно вм'ятину на бампері біля номерного знака, тоді як іномарка співака візуально залишилася без помітних пошкоджень. Причини аварії та ім'я винуватця Дантес уточнювати не став. Незабаром артист зв’язався з шанувальниками з салону машини та заспокоїв їх, наголосивши, що ніхто не постраждав.

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Як виглядає машина Дантеса після ДТП / скрін з відео

"Я хочу сказати, що все супер, все добре, це досить легка ДТП. Прошу вас, страхуйте машини, ви будете спокійними, врівноваженими і навіть зможете заспокоїти того, хто винен у цій ДТП. І добре, що всі цілі, всі живі, пошкоджені лише машини", - поділився Дантес.

Співак з гумором поставився до інциденту на дорозі, відзначивши міцність своєї іномарки, і запевнив, що після оформлення події одразу вирушить по робочим справам.

Дантес - наслідки ДТП / скрін з відео

"І, до речі, не моя (пошкоджена - прим. ред.)! Дякую за таку гарну машину", - додав виконавець.

Автомобіль BMW Дантес придбав в автосалоні у 2025 році. За даними з відкритих джерел, вартість такої моделі починається від 3,5 млн гривень.

Відео Володимира Дантеса з місця ДТП дивіться тут.

Володимир Дантес / інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім’я - Володимир Гудков) - український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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