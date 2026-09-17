Російський співак викрав дитину, таємно вивіз її від батьків і спав з нею в Москві

Співак Вітас зустрів дівчинку на концерті й, як кажуть, закохався в неї.

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Вітас викрав дівчинку заради власних задоволень / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Коротко:

Що зробив співак

Кого він викрав для власного задоволення

У терористичній Росії романтизують стосунки російського співака Вітаса з дитиною, 15-річною дівчинкою.

Як пишуть російські пропагандисти, він викрав дівчинку й забрав її до Москви. За словами артиста, його наздогнало те саме кохання з першого погляду, про яке написано незліченну кількість книг і знято безліч фільмів.

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Вітас зі своєю дружиною Світланою / Фото ЕГ

"Я закохався в неї. Я настільки сильно її кохав, що не міг прожити без неї й 10 хвилин. І тоді я вирішив її викрасти", - зізнався співак через роки.

Поки близькі розшукували Світлану, Вітас розважався з дівчиною в Москві. У підсумку вона все-таки повідомила родину про свої пригоди, тож зрештою ця історія завершилася весіллям.

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Про особу: Вітас Співак Вітас - російський естрадний співак, автор пісень, актор. Здобув популярність виконанням музичних творів у різних жанрах фальцетом. Найвідоміші пісні у його виконанні - "Опера № 2" та "Сьомий елемент".

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