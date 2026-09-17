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Легендарний хіт 1980 року увійшов до списку найкращих пісень усіх часів

Віталій Кірсанов
17 вересня 2026, 15:22
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Пісня "Ride Like the Wind" увійшла до списку 50 найкращих софт-рок-пісень усіх часів за версією Amazon Music.
Пісня
"Ride Like the Wind" вийшла у 1980 році / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • "Ride Like the Wind" вийшла у 1980 році
  • Історія появи хіта пов’язана з творчістю Пола Маккартні

Пісня "Ride Like the Wind" американського співака та композитора Крістофера Кросса, що стала одним із символів софт-року початку 1980-х, через понад 40 років після виходу знову опинилася в центрі уваги. Композиція увійшла до списку 50 найкращих пісень у стилі софт-рок усіх часів за версією Amazon Music. Про це пише Parade.

Історія появи цього хіта пов’язана з творчістю Пола Маккартні. Ще до початку сольної кар'єри Крос виступав разом зі своєю групою та виконував на концертах композицію "Nineteen Hundred and Eighty Five" гурту Wings. Пісня вийшла у 1973 році на знаменитому альбомі "Band on the Run".

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Під час живих виступів музиканти нерідко перетворювали цю композицію на тривалу імпровізацію. Саме в процесі таких виступів у Кросса народився вокальний мотив без слів - ритмічний фрагмент, який згодом став музичною основою "Ride Like the Wind".

Пізніше Кросс розповідав, що спочатку придумав саме цей мотив, а вже потім створив навколо нього мелодію та написав текст пісні. При цьому музикант зізнавався, що ніколи не розповідав Маккартні про історію походження композиції. Він жартував, що британський музикант після такої новини цілком міг би претендувати на частину авторських відрахувань.

"Ride Like the Wind" вийшла в 1980 році і стала справжнім проривом для Кросса. У композиції поєдналися м’який вокал виконавця та енергійна ритмічна основа. Додаткової глибини звучанню додали бек-вокали Майкла Макдональда з The Doobie Brothers.

Сюжет пісні також відрізнявся від звичної для софт-року лірики. Крос написав її від імені злочинця, який намагається дістатися до кордону з Мексикою й сховатися від переслідувачів.

За спогадами музиканта, текст з’явився під час поїздки з Х’юстона до Остіна. Дорога та відчуття постійного руху допомогли йому передати у пісні напругу та стрімкий характер втечі.

Композиція швидко завоювала популярність у США та піднялася на друге місце в чарті Billboard Hot 100. Першу позицію тоді посідала пісня "Call Me" гурту Blondie.

"Ride Like the Wind" увійшла до дебютного альбому Кросса, який отримав його ім'я. Ще однією відомою піснею з цієї платівки стала майбутня класика "Sailing".

Успіх дебютної роботи виявився величезним. На церемонії "Греммі" у 1981 році Крістофер Крос отримав одразу кілька головних нагород - за альбом, запис і пісню року, а також був названий найкращим новим виконавцем. Пізніше музикант зізнавався, що не очікував такого результату від своєї першої платівки.

Сьогодні "Ride Like the Wind" як і раніше залишається однією з найвпізнаваніших композицій Кросса. А історія її створення додає хіту додаткової інтриги: музична ідея, що народилася під час концертної імпровізації на пісню Wings, через кілька років перетворилася на один із найвідоміших софт-рок-хітів 1980-х.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Крістофер Крос

Крістофер Крос - американський співак, автор пісень, гітарист і композитор, який став зіркою софт-року на початку 1980-х років.

Народився 3 травня 1951 року в Сан-Антоніо, штат Техас.

Його дебютний альбом 1980 року приніс йому одразу п’ять премій "Греммі" (включно з перемогою в чотирьох головних номінаціях за один рік).

Отримав премію "Оскар" за пісню "Arthur’s Theme (Best That You Can Do)" до фільму "Артур".

Повторити феноменальний комерційний успіх першого альбому Крістоферу не вдалося, зокрема через зміни музичних трендів (поява MTV, де цінувався яскравий візуальний образ) та проблеми зі здоров’ям. Проте він досі має статус культового виконавця софт-року, продовжує випускати альбоми та гастролювати.

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