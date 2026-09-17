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Пошкоджено будинки, школу та АЗС, 16 поранених: нові дані про атаку РФ на Київ

Анна Ярославська
17 вересня 2026, 08:38
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Наслідки атаки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Соломенському та Подільському районах. У Дніпровському районі працює оперативний штаб для постраждалих.
Наслідки нападу РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: t.me/kyiv_pro_office

Коротко:

  • 16 постраждалих у Києві, серед них двоє дітей
  • Пошкодження зафіксовано в понад 10 місцях
  • Порушено справу за фактом військового злочину

Не менше 16 осіб постраждали в результаті комбінованої атаки на Київ у ніч на 17 вересня 2026 року - серед потерпілих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Солом’янському та Подільському районах, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Дані про постраждалих наведено станом на 8:00. За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в понад десяти місцях у місті

відео дня

Ударною хвилею вибило вікна щонайменше у п’яти житлових будинках, а також у школі та ліцеї. Знищено та пошкоджено автомобілі, а також адміністративну будівлю, офіси приватних фірм, АЗС та складські приміщення.

Де саме зафіксовано руйнування

Найбільше локацій з наслідками - у лівобережній частині столиці. У Дніпровському районі пошкоджено складську та офісну будівлі, житлові будинки та автомобілі, у Дарницькому - складську будівлю та транспорт.

На правому березі наслідки точкові: у Соломенському районі йдеться про пошкоджену складську будівлю, у Подільському - про дах нежитлової будівлі.

На місцях влучень і падінь уламків озброєння працюють правоохоронці, які документують наслідки удару.

  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office
  • Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 17 вересня 2026 Фото: t.me/kyiv_pro_office

Справа про військовий злочин та допомога мешканцям

За фактом атаки на столицю порушено кримінальне провадження.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за фактом військового злочину проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України. Слідство ведуть слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Паралельно в Дніпровському районі розгорнули оперативний штаб для мешканців, які постраждали внаслідок нічного обстрілу. Там можна отримати допомогу, консультацію та необхідну інформацію - штаб працює за адресою: вул. Міста Шалетт, 1-А (Гімназія № 258).

Звернутися можна також до оперативного чергового Дніпровської РДА за номерами (044) 292-61-16, (044) 366-51-51 та (067) 224-81-76 або до соціальних менеджерів за номером (093) 952-17-48.

Що повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

За даними ПС ЗСУ, в ніч на 17 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/"С-400"/"KN-23", чотирма крилатими ракетами морського базування "Калібр". Також армія РФ застосувала 10 дронів "Бандероль"/"Дань-Т" та 157 ударних БПЛА типу Shahed.

Основні напрямки удару – Київська, Запорізька та Одеська області.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 131 ціль:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника у 36 локаціях, а також падіння уламків у 5 локаціях.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Київ - новини

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня армія РФ атакувала Київ ракетами та дронами. У результаті є руйнування та постраждалі, зокрема двоє дітей.

Вранці 16 вересня в Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Було зафіксовано загоряння складського приміщення.

У ніч на 15 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Були зафіксовані влучання в АЗС та склади. Є постраждалі.

11 вересня у Києві пролунали вибухи. Спочатку у столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

РФ готує нові ракети для ударів по Україні - "Флеш"

У України є близько півроку, щоб створити власні недорогі ракети-перехоплювачі, здатні протистояти новому типу російських малих крилатих ракет. Масштаб виробництва вже закладено в контрактах російського ВПК, і мова йде не про поодинокі зразки. Про це заявив позаштатний радник Президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв’ю Radio NV.

Логіка супротивника, за словами експерта, ґрунтується на випередженні: у Москві розраховують, що столиця незабаром буде прикрита новим класом засобів ППО, і вже готують те, що зможе обійти ці засоби.

"Росіяни також розуміють, що у нас зараз з’являться реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети", - зазначив "Флеш".

До цієї категорії він відніс російські розробки "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" та "Гербера-5". Їхні характеристики принципово відрізняються від нинішніх цілей: велика швидкість, здатність активно маневрувати та політ на дуже низьких висотах.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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