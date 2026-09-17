У Ярославлі горить один із найбільших НПЗ Росії, траса до Москви перекрита

Ярославський НПЗ неодноразово зазнавав українських ударів і у 2026 році горів щонайменше вісім разів

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Атака дронів на Ярославль - у промисловій зоні НПЗ спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Вікіпедія

У ніч на 17 вересня російський Ярославль атакували дрони. Місцева влада була змушена перекрити рух у бік Москви. Після серії вибухів у промисловій зоні Ярославля спалахнула сильна пожежа. За попередніми даними, під удар потрапив великий нафтопереробний завод "Славнефть - ЯНОС".

"Сили оборони успішно завдали удару по Ярославському НПЗ, у промисловій зоні спалахнула масштабна пожежа", - повідомив моніторинговий канал Exilenova+ о 03:55.

На фото з місця подій видно сильну пожежу в промисловій зоні.

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Пожежа в Ярославлі / Фото: t.me/exilenova_plus

У ніч на 17 вересня губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявляв про загрозу безпілотників у регіоні та про відбиття "української атаки". Влада була змушена "з метою забезпечення безпеки" перекрити рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви.

Пізніше губернатор Ярославської області підтвердив атаку на НПЗ. За його словами, підприємство було пошкоджене внаслідок обстрілу. Станом на 06:50 екстрені служби працюють над ліквідацією сильної пожежі на місці.

Також Євраєв заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 65 дронів у небі над регіоном цієї ночі.

Що відомо про НПЗ "Славнефть - ЯНОС"

Нафтопереробний завод "Славнефть - ЯНОС" - один із найбільших НПЗ у Росії, розташований у місті Ярославлі. Підприємство переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Асортимент продукції включає автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційний керосин і паливо для реактивних двигунів, широкий спектр мастил, бітуми, парафіно-воскову продукцію, ароматичні вуглеводні, зріджені гази та котельний мазут.

Завод є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть"", 99,7 % акцій якої на паритетних засадах контролюються компаніями ПАТ "НК "Роснефть"" та ПАТ "Газпром".

Ярославський НПЗ неодноразово зазнавав українських ударів і у 2026 році горів щонайменше вісім разів: 28 березня, 26 квітня, 8 травня, 22 травня, 6 липня, 16 липня, 6 серпня, 28 серпня.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по НПЗ у РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 15 вересня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет. "Прильоти" зафіксовано в Таганрозі та Сизрані. Мішенню атаки став великий нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

Серія вибухів прогриміла в Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони. Дрони летіли над багатоповерхівками в бік промислової зони, яку в місті зазвичай називають "нафтовою".

У ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа. У мережі повідомляють про ракетний удар по Волгограду. Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод.

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані Рязанської області РФ.

28 серпня Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

Енергетичне перемир’я - що відомо

14 вересня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва домовилися не завдавати ударів по енергетичних об’єктах одна одної.

Трамп також заявив, що просив Володимира Зеленського відмовитися від ударів по дизельному паливу в Росії. За його словами, саме такі атаки спричиняють дефіцит палива у світі.

"Є багато інших цілей. Ми не хочемо, щоб він завдавав ударів по дизельному паливу. Він наносить удари по дизельним НПЗ", - сказав глава Білого дому.

У свою чергу, Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною. Водночас у Москві назвали саму ідею Трампа щодо припинення ударів по енергооб’єктах "дуже хорошою".

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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