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"Він служить": 21-річний син Скрипки підписав контракт із ЗСУ

Христина Трохимчук
17 вересня 2026, 13:00оновлено 17 вересня, 13:33
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Лідер гурту "Воплі Відоплясова" розповів про подробиці служби свого первістка Романа.
Син Олега Скрипки служить у ЗСУ
Син Олега Скрипки служить у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Скрипка

Ви дізнаєтеся:

  • Де служить старший син Олега Скрипки
  • Як син артиста заробляє на творчості

Лідер культового українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вперше за довгий час відверто розповів про життя своїх старших синів. У проєкті "Ранкова кава" музикант повідомив, що його первісток Роман став на захист України і зараз завершує службу в лавах ЗСУ.

Артист вирішив не розкривати конкретне місце служби та військову спеціальність Романа з міркувань безпеки, однак підкреслив, що син уже самостійно заробляє собі на життя.

відео дня
Сини Олега Скрипки
Сини Олега Скрипки / фото: instagram.com, Олег Скрипка

"Старший син уже сам заробляє. Він служить, і йому нараховуються військові виплати. До речі, у нього закінчується контракт, тому він уже повертається", - з гордістю поділився музикант.

Окремо Олег Скрипка згадав і про молодшого сина - 19-річного Устима. Хлопець вирішив піти слідами знаменитого батька і повністю присвятив себе музиці. Устим уже записав альбом військових пісень і навчився самостійно монетизувати свою творчість через цифрові платформи.

Олег Скрипка
Олег Скрипка - співак / скрін з відео

"Молодший син у мене - артист. Він заробляє на YouTube та TikTok", - відверто зізнався Скрипка.

Нагадаємо, Олег Скрипка разом із дружиною Наталією виховує чотирьох дітей: синів Романа та Устима, а також двох доньок - Олесю та Зоряну.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / інфографіка: Главред

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Раніше "Главред" повідомляв, що лідер гурту O.Torvald і ветеран Женя Галіч відверто розповів про звільнення зі служби. Музикант закликав суспільство приділяти більше уваги "невидимим травмам" та психологічним проблемам, з якими стикаються українські військові.

Також Надя Дорофєєва починає співати по 15 хвилин під наглядом лікарів через крововилив у голосові зв'язки. Співачка зізналася, що їй потрібне тривале відновлення, а в майбутньому може знадобитися операція.

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Про персону: Олег Скрипка

Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

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