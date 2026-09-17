"Він служить": 21-річний син Скрипки підписав контракт із ЗСУ

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" розповів про подробиці служби свого первістка Романа.

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Син Олега Скрипки служить у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Скрипка

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Де служить старший син Олега Скрипки

Як син артиста заробляє на творчості

Лідер культового українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вперше за довгий час відверто розповів про життя своїх старших синів. У проєкті "Ранкова кава" музикант повідомив, що його первісток Роман став на захист України і зараз завершує службу в лавах ЗСУ.

Артист вирішив не розкривати конкретне місце служби та військову спеціальність Романа з міркувань безпеки, однак підкреслив, що син уже самостійно заробляє собі на життя.

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Сини Олега Скрипки / фото: instagram.com, Олег Скрипка

"Старший син уже сам заробляє. Він служить, і йому нараховуються військові виплати. До речі, у нього закінчується контракт, тому він уже повертається", - з гордістю поділився музикант.

Окремо Олег Скрипка згадав і про молодшого сина - 19-річного Устима. Хлопець вирішив піти слідами знаменитого батька і повністю присвятив себе музиці. Устим уже записав альбом військових пісень і навчився самостійно монетизувати свою творчість через цифрові платформи.

Олег Скрипка - співак / скрін з відео

"Молодший син у мене - артист. Він заробляє на YouTube та TikTok", - відверто зізнався Скрипка.

Нагадаємо, Олег Скрипка разом із дружиною Наталією виховує чотирьох дітей: синів Романа та Устима, а також двох доньок - Олесю та Зоряну.

Олег Скрипка / інфографіка: Главред

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Раніше "Главред" повідомляв, що лідер гурту O.Torvald і ветеран Женя Галіч відверто розповів про звільнення зі служби. Музикант закликав суспільство приділяти більше уваги "невидимим травмам" та психологічним проблемам, з якими стикаються українські військові.

Також Надя Дорофєєва починає співати по 15 хвилин під наглядом лікарів через крововилив у голосові зв'язки. Співачка зізналася, що їй потрібне тривале відновлення, а в майбутньому може знадобитися операція.

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Про персону: Олег Скрипка Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України. За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в родині українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователька дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році родина переїхала до Кіровська Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут. Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіопіратством.

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