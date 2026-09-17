'Найбільше випробування для України': які 3 нові сценарії війни готує Росія

Росія може посилити штурми, створити нове угруповання або перевірити НАТО на міцність.

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Росія готує нове випробування для України - названо 3 сценарії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

Кінець 2026 року стане складним для України

Коваленко назвав три сценарії дій РФ

Кінець 2026 року та початок 2027-го можуть стати для України періодом різкого зростання інтенсивності бойових дій через збільшення людського ресурсу російської армії. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав три можливі сценарії подальших дій РФ - від посилення наступу в Україні до спроби розширити війну на територію країни НАТО. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

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За словами оглядача, після російських виборів не варто очікувати принципової зміни підходів армії РФ. Водночас масштаб застосування сил може зрости, що безпосередньо вплине на кількість атак і бойових зіткнень.

"Для нас кінець 2026 року та початок 2027-го стануть найбільшим випробуванням, тому що на фронті у противника з’явиться велика кількість людських ресурсів, які потрібно буде нейтралізувати в режимі нон-стоп. Жодних кардинальних змін у тактиці росіян не відбудеться. Але вони почнуть частіше атакувати й відправляти більше людей на штурми", - зазначив Коваленко.

Окремим викликом, на думку експерта, стане необхідність України заздалегідь адаптувати оборону до великої кількості піхоти противника. Йдеться про підготовку інженерних споруд, загороджень та засобів ураження, здатних ефективно працювати проти значної кількості особового складу.

Коваленко наголошує, що російське командування може не зважати на масштаб власних втрат, тому українській стороні доведеться будувати протидію саме з урахуванням чисельної переваги противника.

"Ми маємо до цього готуватися, зокрема розробляти власну тактику протидії цьому людському ресурсу, споруджувати інженерні споруди та загородження, більш орієнтовані на протипіхотну складову. Засоби ураження також мають бути такого типу, щоб знищувати якомога більше живої сили ворога, генерувати велику кількість "200-х" і "300-х"", - наголосив Коваленко.

Водночас оглядач виділяє кілька напрямів, за якими Москва потенційно може розвивати воєнні дії. Перший варіант передбачає збереження нинішнього театру бойових дій із концентрацією основних зусиль на утриманні окупованих територій та просуванні в Донецькій області.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Другий сценарій пов'язаний із появою нового напрямку наступу вже на українській території. Як приклад Коваленко називає Чернігівську область, а потенційною базою для формування відповідного угруповання - Брянську область.

"Другий – відкриття другого фронту в Україні, тобто наступ, наприклад, у Чернігівській області. Для цього знадобляться ресурси, і вони будуть зосереджені в Брянській області. Якщо 1 жовтня розпочнеться мобілізація, то до кінця грудня або початку січня угруповання для наступу може бути повністю готове. І сил, і засобів вистачить для проведення такої операції", - заявив Коваленко.

Третій варіант, за оцінкою оглядача, виходить за межі війни безпосередньо проти України. Він пов'язує його з можливістю спроби Росії здійснити напад на одну з європейських держав, яка входить до НАТО.

Коваленко стверджує, що серед потенційних цілей Кремля може бути Естонія. Водночас його твердження про наміри російського керівництва є оцінкою експерта, а не підтвердженим фактом.

"Тому напад на одну з країн Європи цілком імовірний. І я впевнений, що цією країною може стати Естонія. Путін бачить у цьому сенс. По-перше, це продовження війни. По-друге, це демонстрація своєму плебсу того, що Росія дійсно воює з НАТО. По-третє, Путін вірить, що таким вторгненням він зможе настільки шокувати НАТО та Європу, що зможе їх шантажувати: Росія зупиняється там, де вона є, а Захід, зі свого боку, припиняє підтримку України, залишаючи її наодинці з РФ", - сказав Коваленко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко висловив занепокоєння щодо можливих змін тактики ворога наприкінці року. Прокопенко підкреслив, що противник може перейти на важку бронетехніку і спробувати створити буферну зону на півночі для сковування українських резервів. Він назвав Сумську і Чернігівську області зонами ризику і зазначив, що зміну тактики може відзначити в жовтні у зв'язку зі зміною погодних умов.

Аналітики DeepState повідомили про просування окупаційних військ на окремих ділянках Донеччини. За даними проєкту, нові просування на фронті зафіксовано поблизу Калеників та Білицького на Покровському і Словʼянському напрямках. У Генштабі зазначили, що за минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень і на Покровському напрямку відбулося 26 атак.

3-й армійський корпус заявив про результати операції "Вівальді" та відвоювання контрольованих територій. У пресслужбі корпусу повідомили про зачистку низки населених пунктів і про звільнення 75 км² території, що перевищує площу Житомира. За наданими даними, втрати противника за цими підрахунками перевищили 1500 військових і більш як 12 тисяч дронів.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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