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Війну в Україні можна зупинити: Зеленський сказав, хто здатен дотиснути Путіна

Анна Косик
17 вересня 2026, 13:40
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Президент прокоментував рішення однієї з країн виступати більше на боці Росії.
Війну в Україні можна зупинити: Зеленський сказав, хто здатен дотиснути Путіна
Зеленський назвав лідера, який може посприяти закінченню війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Зеленський:

  • Росіяни отримують китайське обладнання та технології
  • Китай не на стороні України у війні
  • Лідер КНР міг би миттєво закінчити війну, адже має вплив на РФ

Китайські технології потрапляють до країни-агресорки Росії. КНР, ймовірно, відправляє окупантам не тільки їх, але й обладнання та своїх фахівців. Про це в інтерв'ю для NHK заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що він не бачить тиску зі сторони Китаю на РФ з метою припинення вогню. Його не було з початку повномасштабної війни в Україні.

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"Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Китай політично не на боці України у війні. Хоча, на думку президента, лідер Китаю серед тих, хто може зупинити війну миттєво.

"Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці Росії. І те, що вони трохи більше на боці Росії – я маю на увазі не пряме надання зброї, а більшу відкритість до них, більшу готовність допомагати їм, ніж нам, – у випадку такої великої країни "трохи" означає багато", - підсумував він.

Війну в Україні можна зупинити: Зеленський сказав, хто здатен дотиснути Путіна
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Як лідер Китаю може сприяти закінченню війни

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, у світі є одна людина, яка справді може змусити Володимира Путіна припинити війну Росії проти України. І мова йде не про президента США Дональда Трампа.

Закінчити війну може Сі Цзіньпін одним дзвінком до російського диктатора. А все тому, що Росія дуже залежить від постачання російських товарів до Китаю: нафти, газу, дерева, вугілля та іншого.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Раніше Норвегія закликала Китай активніше використовувати свій вплив на Росію для сприяння мирному врегулюванню війни в Україні. На думку норвезької влади, Пекін має достатні можливості, щоб сприяти просуванню дипломатичного процесу й водночас зміцнити відносини з європейськими країнами.

Напередодні також американський президент Дональд Трамп особисто попросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна сприяти припиненню війни в Україні.

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Про джерело: NHK

NHK - японська компанія суспільного телерадіомовлення. Найбільша в Азійсько-Тихоокеанському регіоні компанія, що працює у галузі радіо й телебачення. Орієнтується на Британську телерадіомовну компанію. Виникла 1950 року, на базі Японської трансляційної корпорації, заснованої 1926 року. За законом Японії про телерадіомовлення є юридичною особою особливого статусу.

З 1959 року офіційно використовує абревіатуру NHK. Здійснює телерадіомовлення 49 годин на добу через супутники 23 мовами на японському та міжнародному ринках. Після військового російського вторгнення в Україну з 14 березня 2022 року, телекомпанія NHK World JAPAN додала сторінку українських новин на свій інтернет-сайт, пише Вікіпедія.

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