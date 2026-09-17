Дрон влучив у житловий хмарочос, зруйновано квартири: наслідки атаки на Одесу

Читайте в матеріалі:
- Одеська область всю ніч перебувала під комбінованою атакою окупантів
- Пошкоджено дитячий садок, гуртожиток та 5 приватних будинків
- Серед постраждалих - 4-річна дитина та літня жінка
Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. В результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років. Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
Атака тривала майже всю ніч і охопила різні райони Одеської області. На місці влучання в житловий будинок розгорнули оперативний штаб, куди мешканці можуть звернутися по допомогу.
За даними Одеської міської військової адміністрації, пошкодження отримала 19-поверхівка. Постраждалих у міській адміністрації станом на ранок нарахували шістьох, серед них - двоє дітей, повідомив голова Одеської міськвадміністрації Сергій Лисак.
Руйнування в інших районах міста
Удари припали не лише на висотну забудову. В одному з районів Одеси приватний житловий будинок зруйновано повністю, ще один - пошкоджено, як і господарські будівлі поруч.
Загалом по області постраждали щонайменше п’ять приватних будинків, дитячий садок, гуртожиток, літній майданчик ресторану, складські та гаражні приміщення, а також легкові автомобілі. Серед травмованих - літня жінка та 13-річний підліток.
Ліквідація наслідків триває
На місцях влучень розгорнуто аварійно-рятувальні роботи за участю рятувальників, медиків, комунальних служб та правоохоронців. Комунальники закривають віконні прорізи в пошкоджених будинках.
Пошкодження зафіксували також на об'єктах інфраструктури. Інформацію про наслідки атаки обидві адміністрації оприлюднили станом на 07:00.
Що повідомляють у Повітряних силах ЗСУ
За даними ПС ЗСУ, в ніч на 17 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/"С-400"/"KN-23", чотирма крилатими ракетами морського базування "Калібр". Також армія РФ застосувала 10 дронів "Бандероль"/"Дань-Т" та 157 ударних БПЛА типу Shahed.
Основні напрямки удару – Київщина, Запоріжжя та Одеса.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 131 ціль:
- 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 124 БПЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника у 36 локаціях, а також падіння уламків у 5 локаціях.
Атаки РФ на Одесу - новини
Як писав Главред, вранці 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.
3 вересня в Одесі пролунали вибухи. В результаті російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
У ніч на 2 вересня було завдано ударів по Одесі, є поранені, пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки.
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Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
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